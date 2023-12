Ανελέητοι και χωρίς κανένα σταματημό είναι και σήμερα (22/12) οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού υφίσταται λιμό, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσπαθεί να ξεπεράσει το «αδιέξοδο» και να ψηφίσει απόφαση που θα επιτρέψει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

Από τη Δευτέρα, η μια αναβολή της ψηφοφορίας διαδέχεται την άλλη, καθώς δεν είχε προκύψει ως χθες βράδυ τουλάχιστον κείμενο ικανό να γλιτώσει από το αμερικανικό βέτο. Οι ΗΠΑ κατέρριψαν άλλωστε δυο προηγούμενα σχέδια απόφασης τις τελευταίες εβδομάδες.

Το κυριότερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις χθες ήταν ο έλεγχος των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια. Αρχικά προβλεπόταν να τον έχει ο ΟΗΕ, «αποκλειστικά». Αλλά το Ισραήλ, οι αρχές του οποίου λένε πως φοβούνται πως θα μπουν όπλα και πυρομαχικά, θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα να προχωρά σε ελέγχους στα φορτηγά με τη βοήθεια.

Η ψηφοφορία στο ΣΑ αναμένεται πλέον να γίνει σήμερα, κατά διπλωματικές πηγές.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν για το εύρος της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η Λωρίδα της Γάζας.

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι, με άλλα λόγια το ένα τέταρτο του πληθυσμού του θυλάκου όπου κυβερνά η Χαμάς, αντιμετωπίζουν λιμό, σύμφωνα με έκθεση συστήματος παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών.

Αν δεν αλλάξει κάτι, τις προσεχείς έξι εβδομάδες το σύνολο των κατοίκων, 2,4 εκατ. άνθρωποι, θα έχουν περιέλθει στην ίδια κατάσταση.

«Προειδοποιούσαμε εδώ κι εβδομάδες πως, με τέτοιες στερήσεις και καταστροφές, κάθε ημέρα που περνάει θα φέρνει μόνο περισσότερη πείνα, περισσότερες αρρώστιες και περισσότερη απελπισία στον λαό της Γάζας», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter) ο Μάρτιν Γκρίφιθς, κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ αρμόδιο για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», πρόσθεσε.

This announcement about the risk of famine in Gaza is sobering but not surprising.



We have been warning for weeks that, with such deprivation and destruction, each day that goes by will only bring more hunger, disease and despair to the people of Gaza.



The war must end. https://t.co/YqIeqoAR08