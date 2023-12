Η Μίνι Ντράιβερ, συμπρωταγωνίστρια του Μάθιου Πέρι στο «Sexual Perversity in Chicago», μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή.

Σε ένα άρθρο που έγραψε για τον Guardian, παρουσίασε τον αείμνηστο ηθοποιό ως έναν γνήσιο άνθρωπο που ήταν τόσο διασκεδαστικός και «ανοιχτός» στην αγάπη, όσο ο χαρακτήρας του στα «Φιλαράκια».

«Το θέμα με αυτόν ήταν ότι ήταν σαν φως. Ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που έκαναν τους άλλους να νιώθουν καλά», έγραψε, ενώ τόνισε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο σταρ, φρόντιζε να μην τις μεταφέρει ποτέ στους γύρω του.

«Δεν σε ρουφούσε με τη λύπη του ή τον πόνο του. Και πλέον, ξέρω ότι ο πόνος του ήταν μεγάλος», ανέφερε.

