Παρίσι: Το άγαλμα που προσκυνάνε για να φέρει… σεξ και γονιμότητα

Στο κοιμητήριο Περ Λασέζ (Père – Lachaise) του Παρισιού υπάρχει ένας τάφος που προσελκύει χιλιάδες γυναίκες για έναν παράδοξο λόγο.

Ο Victor Noir (Βίκτορ Νουάρ) ήταν ένας δημοσιογράφος που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Μετά θάνατον έγινε διάσημος για τον τάφο του παρά για τη δουλειά του

Το άγαλμα σε φυσικό μέγεθος του εκλιπόντος Noir – σε στάση ανθρώπου που μόλις έχει πέσει νεκρός από πυροβολισμό – πιστεύεται ότι φέρνει επιτυχία στον έρωτα, καλή σεξουαλική ζωή και γονιμότητα. Γιαυτό και τα χείλη και η περιοχή των γεννητικών οργάνων στο παντελόνι του μπρούτζινου γλυπτού γυαλίζουν πλέον από το «τρίψιμο» χιλιάδων (γυναικείων κυρίως) χεριών.

Το 2004, χτίστηκε ένας φράχτης γύρω από τον τάφο για να εμποδίσει τις γυναίκες να αγγίξουν το άγαλμα, αλλά μετά από πολλές διαμαρτυρίες κατεδαφίστηκε.

Victor Noir’s grave in Père – Lachaise cemetery by Patrick Magaud, 1984. Noir is perhaps more famous for his death and grave than work. He was a journalist who was shot dead; the grave consists of a full-sized bronze statue of the man lying down as if he had just been shot.



