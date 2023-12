Ποινικό παρελθόν στη χώρα του έχει ο 44χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα λεπτομέρειες γύρω τον ασήμαντο που έφερε τον διαπληκτισμό τους τους κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr ο 44χρονος το 1999 είχε καταδικαστεί «για επίθεση και ληστεία» και μάλιστα «υπό ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες».

Το ίδιο σκηνικό και στο Όσλο

Έντεκα χρόνια αργότερα, το 2010, ο 44χρονος πρωταγωνιστεί και πάλι σε βίαιο επεισόδιο που μοιάζει πολύ με αυτό στη Θεσσαλονίκη όπου μαχαίρωσε τον άτυχο αστυνομικό, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα πάλι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Όσλο μπλέκει σε άγριο καβγά και γρονθοκοπεί ένα άτομο στο πρόσωπο. Λόγω των μεγάλων δαχτυλιδιών που φορούσε στα δάχτυλα προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στο θύμα.

Για εκείνη την επίθεση καταδικάστηκε με την κατηγορία της σωματικής βλάβης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 90 ημερών. Είχε κάνει έφεση η οποία απορρίφθηκε.

Από το 2010 και μετά δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει και πάλι τις νορβηγικές Αρχές.

Τα τελευταία 9 χρόνια, όπως λέει ο ίδιος, ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη με ένα επίδομα υγείας από το νορβηγικό κράτος, λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων που λέει, ότι αντιμετωπίζει.

Tο φονικό μαχαίρι τύπου «push dagger» που είχε στην κατοχή του ο 44χρονος

Με το ίδιο μαχαίρι ο δράστης τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον κουμπάρο του αστυνομικού, με τον οποίο λογομάχησε για ασήμαντη αιτία, πριν επιτεθεί στον 32χρονο που έσπευσε να μεσολαβήσει και να χωρίσει τους δύο άνδρες.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. από την πρώτη στιγμή έχει ζητήσει πληροφορίες για το παρελθόν του 44χρονου στη Νορβηγία καθώς και για τους ισχυρισμούς του περί ψυχολογικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μια πρώτη προφορική ενημέρωση από τις νορβηγικές Αρχές ωστόσο αναμένεται η επίσημη γραπτή ενημέρωση στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Βαριές κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο 44χρονος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Επιπλέον, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για οπλοφορία και οπλοχρησία στον κατηγορούμενο, ο οποίος παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο.

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 44χρονου, Θοδωρής Καραγιάννης, υπογράμμισε πως βασική θέση του εντολέα του είναι πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Ανέφερε μάλιστα πως ο δράστης ενημερώθηκε από τον ίδιο χθες αργά το απόγευμα για το γεγονός ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Καραγιάννη, ο 44χρονος ισχυρίζεται πως τη στιγμή που ο ίδιος επιτέθηκε με το μαχαίρι δεχόταν γροθιές και πως γινόταν συμπλοκή.

Ο ασημαντος λόγος πίσω από τη διαφωνία

Σε κάθε περίπτωση, οπως προκύπτει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φονικό επεισόδιο προκλήθηκε από μία πολύ απλή διαφωνία που κανείς δεν περίμενε να οξύνει τόσο επικίνδυνα την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, η αιτία του καβγά ήταν… ποια είναι πιο ασφαλής χώρα, η Ελλάδα ή η Νορβηγία.

«Κάποια στιγμή άκουσα τα άτομα από την παρέα του αστυνομικού να λένε ότι έχει μαχαίρι. Μέχρι να βγω από το μπαρ είδα δύο να συμπλέκονται μαζί του και άκουσα τον νεαρό να φωνάζει ”με μαχαίρωσε, με μαχαίρωσε”. Τον ρώτησα ”τί έκανες” και μου είπε στα αγγλικά ”φεύγω”. Τότε είδα και τον δεύτερο νεαρό τραυματισμένο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Η συγκλονιστική ανάρτηση

Την ίδια ώρα χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση προσώπου που είχε γνωρίσει τον 44χρονο. Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Μου είχε κάνει εντύπωση η εμφάνισή του, ο τρόπος που ντυνόταν, υπερβολικός αλλά προσεγμένος, ήθελε να τραβάει την προσοχή και τα κατάφερνε. Ψηλός αδύνατος γυμνασμένος όμως, γυμναζόταν ανελλιπώς παρά τις απίστευτες ποσότητες αλκοόλ που μπορούσε να καταναλώσει.

-Καλά ρε του λέω κάποια στιγμή, εσύ είσαι Νορβηγός το μαύρο μαλλί από που κι ως που..? Γελάει σκύβει μου δείχνει τις ρίζες ήταν ξανθές, τα έβαφε. Από την πρώτη στιγμή μου είχαν κάνει εντύπωση τα χέρια του, φορούσε τεράστια μεταλλικά δαχτυλίδια, σε κάθε δάχτυλο και στα δύο χέρια. Αυτά είναι σιδηρογροθιές, μία να φας από αυτό, σου έχει κατεβάσει την μισή μάπα.

Οκ λέω, ο τύπος είναι οπλισμένος πάντα, κάτσε να δούμε τι λέει. Πιάνουμε την κουβέντα, όλα αυτά πριν πεντέξι χρόνια, κι επίτηδες την γυρνάω στις συμπλοκές.

-Knife is easy, μου λέει κάποια στιγμή, most people take it out and move it in front of you. Είχε απόλυτο δίκιο. Καμμένος φονιάς, τελικά σκότωσε. Ήταν θέμα χρόνου.».

