Γάζα: Η συγκλονιστική στιγμή που ανέσυραν ζωντανό μωρό από τα συντρίμμια – Εκατόμβη νεκρών από το ισραηλινό σφυροκόπημα (Video)

Την ώρα που το σφυροκόπημα της Γάζας συνεχίζεται από τον ισραηλινό στρατό, στην πόλη Ράφα διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα μωρό μέσα από τα ερείπια.

Το σπίτι στο οποίο η οικογένεια του μωρού είχε βρει καταφύγιο επλήγη από αεροπορική επιδρομή με αποτέλεσμα η μητέρα και η αδελφή του να σκοτωθούν. Το μωρό ανέσυραν με τα χέρια τους οι διασώστες μέσα από τα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.672 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Συνολικά 165 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή, η οποία ανακοίνωσε επίσης πως από τις 7 Οκτωβρίου έχουν τραυματισθεί 56.165 άνθρωποι.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα μια 4ωρη παύση των εχθροπραξιών σε καταυλισμό στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί θα ανασταλούν προσωρινά για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακοίνωσε στα αραβικά εκπρόσωπος του στρατού μέσω της πλατφόρμας X. Η παύση αποφασίστηκε για να μπορέσει ο πληθυσμός να πάρει προμήθειες, έγραψε ο ισραηλινός εκπρόσωπος.

A child is rescued after spending 5 hours under the rubble of a destroyed home in Gaza Strip. pic.twitter.com/P1bqsmI70g