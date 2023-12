Variety: Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια για το 2023 (Videos)

Στην κορυφή της λίστας του περιοδικού Variety με τα κορυφαία τραγούδια για το 2023 βρέθηκε η 22χρονη Billie Eilish με το κομμάτι «What Was I Made For?».

Υπενθυμίζεται πως το τραγούδι «What Was I Made For?» γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας «Barbie».

Την χρυσή τριάδα συμπληρώνουν τα τραγούδια «Not Strong Enough» των Boygenius και το «First Person Shooter» του Drake στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στην τέταρτη θέση της λίστας του περιοδικού Variety βρίσκεται η Dua Lipa και το «Dance the Night» (επίσης από την ταινία Barbie), στην πέμπτη θέση το «Dear Insecurity» των Brandy Clark feat. Brandi Carlile, στην έκτη θέση το «Lacy» της Olivia Rodrigo, στην έβδομη το «FTCU» της Nicky Minaj. Ακολουθεί στην όγδοη θέση το «On My Mama» της Victoria Monet, στην ένατη το «King of Oklahoma» του Jason Isbell και την δεκάδα συμπληρώνει το κομμάτι «In Ha Mood» της Ice Spice.

