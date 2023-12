Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά αντίποινα κατά αμάχων στο Χάρκιβ – Συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ (Video)

Μη στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν από ρωσική επίθεση στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Χάρκιβ το βράδυ του Σαββάτου.

Η ρωσική επίθεση έπληξε ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 ανθρώπων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρεις Ολεγκ Σινεχούμποφ στο Telegram.

My son was wondering what I was looking at so I let him watch this video showing the aftermath of the Russian terrorist attack on Kharkiv.



His reaction: “What's wrong with these Russian psychopaths? I would prefer to say b*tches but I know you won't be happy if I said the ‘b’… pic.twitter.com/FQFVZxDAQz