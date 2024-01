Δαδιά: Νεκρό προστατευόμενο όρνιο – Καρφωμένη σε καμένο δέντρο η φτερούγα του… (Σκληρές photos)

Αντιμέτωποι με μια αποτρόπαια εικόνα βρέθηκαν μέλη της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης μέσα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, μεγάλο μέρος του οποίου έγινε στάχτη στην οικολογική καταστροφή του περασμένου καλοκαιριού.

Τα μέλη της Εταιρείας αντίκρυσαν ένα όρνιο -προστατευόμενο είδος- νεκρό με τη φτερούγα του καρφωμένη σε ό,τι είχε απομείνει από ένα άλλο «θύμα» του ανθρώπου, ένα καμένο δέντρο.

Όπως αναφέρει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, «το άτυχο πουλί γεννήθηκε το 2019 και είχε δακτυλιωθεί στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Re Vultures ενώ για τη θέση του πουλιού ειδοποιήθηκαν από την Bulgarian Society for the Protection of Birds η οποία παρακολουθούσε το όρνιο μέσω δορυφορικού πομπού που έφερε στην πλάτη του.

Το νεκρό όρνιο παραδόθηκε στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς η οποία – σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες – θα διερευνήσει τα αίτια θανάτου.»

Το όρνιο είναι προστατευόμενο είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

