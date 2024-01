Την απώλεια του θρυλικού Φραντς Μπεκενμπάουερ θρηνεί εδώ και λίγες ώρες το γερμανικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και η Μπάγερν Μονάχου, την ομάδα που υπηρέτησε πιστά από αρκετά πόστα ο «Κάιζερ».

Οι Βαυαροί μάλιστα σχεδιάζουν ένα μεγαλοπρεπές «αντίο» για τον Φραντς Μπεκενμπάουερ στην «Allianz Arena», στο γήπεδο των 75.000 θεατών.

Άλλωστε, όπως δήλωσε ο άλλοτε συμπαίκτης, Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, το συγκεκριμένο γήπεδο δεν θα υπήρχε χωρίς την ύπαρξη του Μπεκενμπάουερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπεκενμπάουερ ήταν πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του συλλόγου, όταν το 2005 εγκαινιάσθηκε το Allianz Arena.

Ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τον νυν πρόεδρο της Μπάγερν, Ούλι Χένες, με σκοπό να διοργανωθεί η μεγαλύτερη επιμνημόσυνη δέηση που έχει σημειωθεί ποτέ.

Σήμερα, Τρίτη (9/1) θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις για να διευθετηθεί το πότε και το πώς θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο «αντίο» σ’ έναν παγκόσμιο θρύλο.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ ξανάγραψε την ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και άφησε το σημάδι του σ’ αυτήν για πάντα. Ήταν ο αρχηγός μου στη Μπάγερν Μονάχου, ο προπονητής μου στην εθνική ομάδα, ο πρόεδρό μας στη Μπάγερν -και σε όλους αυτούς τους ρόλους δεν ήταν μόνο επιτυχημένος αλλά μοναδικός», είπε ο Ρουμενίγκε μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπάγερν Μονάχου.

