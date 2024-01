Με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας τιμήθηκε ο Γουίλεμ Νταφόε, μια μόλις μέρα με τά τον θρίαμβο που σημείωσε στις Χρυσές Σφαίρες το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου όπου πρωταγωνιστούσε.

Ο ηθοποιός που έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο σινεμά, έχοντας στις «αποσκευές» του περισσότερες από 150 ταινίες και έχει προταθεί για Όσκαρ τέσσερις φορές, έλαβε, το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου, το 2.768ο αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ που αποτελεί και το πρώτο της χρονιάς.

Willem Dafoe’s star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/DDS61nN3Pk