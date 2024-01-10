search
10.01.2024 21:53

Αυστρία: Απολύθηκε δασκάλα που πρόσφερε σεξουαλικές συμβουλές έναντι αμοιβής – Ποιο ήταν το kinky ψευδώνυμο για τις υπηρεσίες της

daskala internet 654- new
Photo: Pixabay

Μπορείς να παρουσιάζεσαι ως «Πάπισσα του Οργασμού» στο διαδίκτυο και παράλληλα να είσαι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο; Στην Αυστρία, η διεύθυνση εκπαίδευσης απέλυσε μια δασκάλα, η οποία προσέφερε διαδικτυακά σεξουαλικές συμβουλές έναντι αμοιβής.

«Μια δασκάλα πρέπει διαρκώς να διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά της δεν θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη του κόσμου στην άσκηση των καθηκόντων της», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Άνω Αυστρίας (βόρεια).

Μέσω σελίδων που διατηρούσε σε Facebook και TikTok, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Πάπισσα του Οργασμού», η 47χρονη προσέφερε – με το αζημίωτο – συνεδρίες που απευθύνονταν σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40-65 ετών, με στόχο να αποκτήσουν «εκρηκτική σεξουαλική ζωή» με χαρακτηριστικό τους «πολλαπλούς οργασμούς».

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Oberösterreichische Nachrichten, η 47χρονη ισχυρίζεται ότι απολύθηκε χωρίς προειδοποίηση, πριν από τα Χριστούγεννα, από το δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε 15 ώρες την εβδομάδα.

Η διεύθυνση του σχολείου της είχε ζητήσει να επιλέξει μεταξύ αυτών των δύο «ασυμβίβαστων» δραστηριοτήτων της. Εκείνη αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι «δεν έκανε κάτι κακό».

Δεν εμφανιζόταν γυμνή σε αυτές τις συνεδρίες, εξηγεί. Υπογραμμίζει πως είναι «σοβαρό θέμα» ότι το σεξ παραμένει «ταμπού» στις μέρες μας και ελπίζει ότι η περίπτωσή της θα έπρεπε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση.

Μετά την απόλυσή της, η 47χρονη δασκάλα σκοπεύει τώρα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

1 / 3