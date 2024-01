Ισχυρότατος σεισμός στο Αφγανιστάν

Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε στο Αφγανιστάν, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά το Ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, ο Εγκέλαδος χτύπησε με 6,3 Ρίχτερ, 69 χιλιόμετρα νοτίως της πόλης Φαϊζαμπάντ.

#Earthquake 69 km S of #Fayzabad (#Afghanistan) 7 min ago (local time 13:50:26). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/yvrJP4rulF pic.twitter.com/gQ5kUu14YD