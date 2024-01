Η ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου «σάρωσε» στις υποψηφιότητες για Όσκαρ, αφού διεκδικεί 11 χρυσά αγαλματίδια.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης διεκδικεί ξανά το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ενώ η Έμμα Στόουν είναι υποψήφια για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο έχει κερδίσει όταν έπαιξε στο La La Land.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε τα συναισθήματά της για την επιτυχία αυτή.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Όσκαρ, η Έμμα Στόουν χαρακτήρισε τις 11 υποψηφιότητες του «Poor Things» ως ένα «σουρεαλιστικό όνειρο».

«Συγχαρητήρια στους Mark, Tony, Robbie, Holly, Blackfish, Nadia & Mark, Jerskin, Shona, James, Szusza, Andrew, Ed και τον καπετάνιο του πλοίου μας, Γιώργο Λάνθιμο για τις υποψηφιότητές τους, καθώς και την Searchlight Pictures και όλα αυτά μπροστά και πίσω από την κάμερα που έδωσε ζωή σε αυτή την ταινία», είπε αρχικά.

«Η ομάδα των καλλιτεχνών που συνέβαλαν στο Poor Things τα έδωσε όλα και είμαι για πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω την Bella και να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια της. Μου έχει δείξει ότι η ζωή είναι πολύ περισσότερα από ζάχαρη και βία. Και στη Lily, την Carey, τη Sandra και την Annette. Είναι η μεγαλύτερη τιμή να βρίσκομαι στην παρέα σας», πρόσθεσε η Emma Stone για τις υποψηφιότητες του Poor Things.

