Όσκαρ 2024: Λάνθιμος vs Νόλαν

Έντεκα υποψηφιότητες στα φετινά Βραβεία Όσκαρ συγκεντρώνει η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν, διασκευασμένου σεναρίου για τον Τόνι ΜακΝαμάρα και καλύτερου μοντάζ για τον Γιώργο Μαυροψαρίδη. Μεγάλος αντίπαλος παραμένει, όπως αναμενόταν, το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν (έχει δύο παραπάνω υποψηφιότητες) με τη μάχη των δύο αναμένεται συναρπαστική.

Το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν ηγείται της κούρσας των φετινών υποψηφιοτήτων αφού είναι υποψήφιο σε 13 κατηγορίες. Μετά το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου ακολουθούν το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε με 10 υποψηφιότητες, η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ με 8, καθώς και το «Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν, η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ και η «Ανατομία μιας πτώσης» της Τζαστίν Τριέτ με 5 υποψηφιότητες.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα (23/1) τις τελικές υποψηφιότητες σε κάθε κατηγορία για τα Βραβεία Όσκαρ 2024 με παρουσιαστές τη Ζάζι Μπιτς και τον Τζακ Κουέιντ. Η φετινή, 96η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου στο Dolby Theater του Λος Αντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί το Όσκαρ Σκηνοθεσίας μαζί με τους Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer), Τζόναθαν Γκλέιζερ (The Zone of Interest), Τζαστίν Τριέτ (Anatomy of a Fall) και τον Μάρτιν Σκορσέζε (Killers of the Flower Moon).

Για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου υποψήφιες είναι οι Ανέτ Μπένινγκ (Nyad), Λίλι Γλάντστόουν (Killers of the Flower Moon), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Maestro), Εμμα Στόουν (Poor Things) και η Σάντρα Χούλερ (Anatomy of a Fall), ενώ εκτός έμεινε η πρωταγωνίστρια της «Barbie» Μάργκο Ρόμπι.

To Βραβείου Α’ Ανδρικού Ρόλου διεκδικούν οι Μπράντλεϊ Κούπερ (Maestro), Πολ Τζιαμάτι (The Holdovers), Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer), Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin) και Τζέφρι Ράιτ (American Fiction).

Ενώ το Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, το «Io Capitano» του Ματέο Γκαρόνε (Ιταλία), το « Perfect Days» του Βιμ Βέντερς (Ιαπωνία), το «Society of the Snow» του Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα (Ισπανία), η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ (Ηνωμένο Βασίλειο) και το «The Teachers’ Lounge» του Ιλκέρ Τσατάκ (Γερμανία).

Βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι και σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα, ο Γιώργος Λάνθιμος αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη. Το «Poor things» συμπεριλαμβάνεται ήδη σε όλες τις λίστες των μεγάλων κινηματογραφικών περιοδικών και διεθνών κριτικών κινηματογράφου για τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου κέρδισε το Χρυσό Λέοντα, ενώ μεταξύ άλλων βραβείων κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ταινίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην Κατηγορία Κωμωδία- Μιούζικαλ.

Το τόλμημα του Κρίστοφερ Νόλαν να εγκαταλείψει το φιλικά προσκείμενο στούντιο της Warner και να γίνει καλλιτεχνικός μετανάστης στη Universal φαίνεται νικηφόρο. Πρωταγωνίστησε στο Box Office με μικρή διαφορά από τη «Barbie» και κατάφερε με την τρίωρη δημιουργία του να μην κουράσει τον μέσο -σαφώς σαστισμένο από την υπερπληροφόρηση- θεατή. Στη συνέχεια φιγουράρει στις βραβεύσεις των περισσοτέρων ακαδημιών και σωματείων ανά την υφήλιο και φορτσάρει να είναι «Ο Βρετανός Κύριος Όσκαρ» της σαιζόν. 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω. Πυρηνικός όλεθρος αν χαθεί από τον Κίλιαν Μέρφυ το Όσκαρ που έχει ήδη στο τσεπάκι. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρόμπερτ Ντάουνυ τζούνιορ με μικρές πιθανότητες ανατροπής. Η Έμιλυ Μπλαντ, δίνει όντως μια δυναμική ερμηνεία και αυτό της αναγνωρίζεται και στα Όσκαρ, δυστυχώς παίζει με αντιπάλους μεγαθήρια.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Oppenheimer

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μπράντλεϊ Κούπερ (Ο Μαέστρος)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin)

Πολ Τζιαμάτι (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)

Τζέφρι Ράιτ (American Fiction)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ανέτ Μπένινγκ (Nyad)

Λίλι Γκλάντστοουν (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Σάντρα Ούλερ (Ανατομία μιας Πτώσης)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Ο Μαέστρος)

Έμμα Στόουν (Poor Things)

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Στέρλινγκ Κ.. Μπράουν (American Fiction)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιος (Oppenheimer)

Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie)

Μαρκ Ράφαλο (Poor Things)

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Εμιλι Μπλαντ (Oppenheimer)

Ντανιέλ Μπρουκς (The Color Purple)

Αμέρικα Φερέρα (Barbie)

Τζόντι Φόστερ (Nyad)

Νταβίν Τζόι Ράντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ζιστίν Τριέ (Ανατομία μιας Πτώσης)

Μάρτιν Σκορσέζε (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer)

Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)

Τζόναθαν Γκλέιζερ (Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ανατομία μιας Πτώσης, Αρτίρ Αραρί, Ζιστίν Τριέ

Τα Παιδιά του Χειμώνα, Ντέιβιντ Χέμινγκσον

Maestro, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζος Σίνγκερ

May December, Σάμι Μπερτς, Αλεξ Μεκάνικ

Περασμένες Ζωές, Σελίν Σονγκ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

American Fiction, Κορντ Τζέφερσον

Barbie, Νόα Μπόμπακ, Γκρέτα Γκέργουιγκ

Oppenheimer, Κρίστοφερ Νόλαν

Poor Things, Τόνι ΜακΝαμάρα

Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος, Τζόναθαν Γκλέιζερ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Io Capitano (Ματέο Γκαρόνε, Ιταλία)

Η κοινωνία του χιονιού (Τζ.Α. Μπαγιόνα, Ισπανία)

Στην αίθουσα των καθηγητών (Ιλκέρ Τσατάκ, Γερμανία)

Η ζώνη του ενδιαφέροντος (Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ην. Βασίλειο)

Perfect Days (Βιμ Βέντερς, Ιαπωνία)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Χόιτε φαν Χόιτεμα (Oppenheimer)

Εντ Λάκμαν (El Conde)

Μάθιου Λίμπατικ (Maestro)

Ροντρίγκο Πριέτο (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού)

Ρόμπι Ράιαν (Poor Things)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

«Ανατομία μιας Πτώσης», Λοράν Σενεσάλ

«Τα παιδιά του χειμώνα» Kevin Tent

«Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» Θέλμα Σκούνμεϊκερ

“Oppenheimer” Jennifer Lame

“Poor Things” Γιώργος Μαυροψαρίδης

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

“Barbie” Production Design: Sarah Greenwood; Set Decoration: Katie Spencer

“Killers of the Flower Moon” Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis

“Napoleon” Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff

“Oppenheimer” Production Design: Ruth De Jong; Set Decoration: Claire Kaufman

“Poor Things” Production Design: James Price, Shona Heath; Set Decoration: Zsuzsa Mihalek

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Barbie

«Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Η κοινωνία του χιονιού

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Jerskin Fendrix (Poor Things)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Laura Karpman (American Fiction)

Robbie Robertson (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού)

John Williams (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

“It Never Went Away”— Jon Batiste, Dan Wilson (American Symphony)

“What Was I Made For?”— Billie Eilish, Finneas (Barbie)

“Wahzhazhe (A Song for My People”—The Osage Tribe (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού)

“I’m Just Ken”— Mark Ronson, Andrew Wyatt (Barbie)

“The Fire Inside”— Diane Warren (Flamin’ Hot)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

“The Creator” Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich and Dean Zupancic

“Maestro” Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich and Dean Zupancic

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon and Mark Taylor

“Oppenheimer” Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo and Kevin O’Connell

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» Tarn Willers and Johnnie Burn

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniforme

Pachyderm

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

