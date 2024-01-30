search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:00
30.01.2024 15:12

Greek Mafia: Ένταλμα σύλληψης για ομογενή από το Ουζμπεκιστάν

greek mafia apologies

Ένα ακόμη μέλος της Greek Mafia ταυτοποίησε και αναζητά η Ελληνική Αστυνομία μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για έναν 45χρονο ομογενή από το Ουζμπεκιστάν.

Oι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, ο κακοποιός φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στη Βοωτία.

Η δολοφονία Σκαφτούρου

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε δολοφονηθεί τον Απρίλιο του 2022 με τους εκτελεστές του 55χρονου να του αφαιρούν τη ζωή με 15 σφαίρες. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, οι δράστες ήταν τέσσερα άτομα. Σταμάτησαν κοντά στο σπίτι και δύο, που φορούσαν κράνη, μπήκαν στην αυλή του, όπου βρισκόταν ο Σκαφτούρος με περίπου 10 συγγενείς και φίλους και πυροβόλησαν πολλές φορές με καλάσνικοφ. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 55χρονος, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά την 22χρονη κόρη του αλλά και ο 45χρονος συμπέθερός του.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος θεωρείτο ένας από τους τελευταίους «παλιούς» της «Greek Mafia», με βαρύ βιογραφικό, καθώς είχε απασχολήσει τις αρχές για σοβαρά αδικήματα, όπως για εμπλοκή σε ανθρωποκτονία, στην απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, ενώ το όνομα του συμπεριλαμβανόταν σε δικογραφίες με ηγετικά στελέχη των συμμοριών της νύχτας, για εκβιάσεις, εμπρησμούς και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Η δολοφονία Ρουμπέτη

Η διπλή δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη έγινε τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλλό.

Οι δράστες επέβαιναν σε μαύρο τζιπ και πυροβόλησαν και σκότωσαν τα δύο θύματα έξω από το γκαράζ του σπιτιού τους στον Κορυδαλλό.

Σε βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας από υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη στο γκαράζ του σπιτιού του θύματος φαίνονταν οι εκτελεστές μέσα σε ένα λεπτό να εκτελούν τους δύο άνδρες.

