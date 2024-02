Carl Weathers: «Έφυγε» ο θρυλικός Apollo Creed του «Rocky»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε ο διάσημος ηθοποιος Carl Weathers, γνωστός για τους ρόλους του στο Rocky και το Predator.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Matt Luber, στο Variety ενώ εξέδωσε ανακοίνωση και η οικογένειά του. Σύμφωνα με την οικογένειά του ο Weathers «πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του» την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του Carl Weathers», δήλωσε η οικογένεια, προσθέτοντας: «Ο Carl ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που έζησε μια εξαιρετική ζωή. Μέσω της συνεισφοράς του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις τέχνες και τον αθλητισμό, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι και αναγνωρίζεται παγκοσμίως και σε γενιές. Ήταν ένας αγαπημένος αδελφός, πατέρας, παππούς, σύντροφος και φίλος».

Ο Weathers, πρώην οπαδός του NFL, πρωταγωνίστησε ως πυγμάχος Apollo Creed δίπλα στον Sylvester Stallone στις ταινίες Rocky, ξεκινώντας από το πρωτότυπο του 1976. Έπαιξε μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Predator το 1987 και πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως Greef Karga στη σειρά Star Wars The Mandalorian.

Το βιογραφικό του Carl Weathers

O Carl Weathers γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1948 στη Νέα Ορλεάνη και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 75 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του στον κινηματογράφο. Εμφανίστηκε σε εννέα επεισόδια της σειράς του Disney+ Star Wars The Mandalorian και δάνεισε τη φωνή του ως Combat Carl στο βραβευμένο με Όσκαρ Toy Story 4, δημιουργώντας τον χαρακτήρα για την τηλεοπτική ειδική εκδοχή του Toy Story of Terror του 2013.

Πρωταγωνίστησε το 1988 στο Action Jackson μετά την εμφάνισή του δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Predator του 1987.

Έγινε περισσότερο γνωστό, και τον αγάπησε το κοινό, για τον ρόλο του Apollo Creed, του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών δίπλα στον τεχνίτη μπόξερ Rocky Balboa (Σιλβέστερ Σταλόνε) στο Rocky του 1976. Ο Weathers επανέλαβε τον ρόλο του στο Rocky II (1979) και το Rocky III του 1982, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Clubber Lang (Mr. T). Η τελευταία ταινία του ως Apollo Creed στο franchise ήταν το Rocky IV (1985), όπου σκοτώθηκε στο ρινγκ από τον Ρώσο βαρέων βαρών Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Απόφοιτος του κρατικού πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο ο Weathers ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως Good Times, Kung Fu, S.W.A.T., The Six Million Dollar Man και Cannon. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε επεισόδια των Starsky and Hutch, Barnaby Jones, Switch, The Streets of San Francisco και άλλων δημοφιλών σόου.

