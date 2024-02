Πέθανε ο γιος του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας – H δίκη για τη δολοφονία και η αθώωση

Πέθανε σήμερα στη Γενεύη, σε ηλικία 86 ετών, ο Βίκτωρ Εμμανουήλ της Σαβοΐας, γιος του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, Ουμπέρτο.

Το 1978 είχε δικαστεί με την κατηγορία ότι πυροβόλησε και δολοφόνησε, από τη θαλαμηγό του στην Κορσική, τον 19χρονο Γερμανό Ντιρκ Χάμερ.

Οι γάλλοι δικαστές τελικά τον αθώωσαν, αλλά έπειτα από 28 χρόνια ο ίδιος ο Βίκτωρας Εμμανουήλ, κατά τη διάρκεια προσωρινής κράτησης σε ιταλική φυλακή, ομολόγησε στον συγκρατούμενό του ότι ευθυνόταν ο ίδιος για τον θανάσιμο τραυματισμό του Χάμερ.

Η οικογένειά του είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Ιταλία και να μεταβεί στην Πορτογαλία το 1946, όταν οι πολίτες επέλεξαν με δημοψήφισμα την αβασίλευτη δημοκρατία. Το 2002 επετράπη στους απογόνους του τελευταίου βασιλιά της χώρας να επιστρέψουν, ως απλοί πολίτες, στην Ιταλία. Ο Βίκτωρας Εμμανουήλ και ο γιος του αναγνώρισαν την Ιταλική Αβασίλευτη Δημοκρατία και παραιτήθηκαν από οποιαδήποτε προσδοκία για επιστροφή της βασιλείας.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Ο Τελευταίος Πρίγκιπας» (The King that never was), σε σκηνοθεσία και δημοσιογραφική επιμέλεια της Μπεατρίς Μπορομέο – συζύγου του μικρότερου γιου της Καρολίνας του Μονακό, Πιερ Κασιράγκi- είχε φέρει ξανά στην επικαιρότητα των τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο που είχε ταλανίσει την Ευρώπη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

