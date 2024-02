Τζένιφερ Λόπεζ: Το viral «ατύχημα» πάνω στη σκηνή – Έμεινε με το… μαλλί στο χέρι! (Video)

Συχνά μονοπωλεί το ενδιαφέρον των social media, άλλες φορές για τις σέξι εμφανίσεις της και άλλες φορές για τον πολυσυζητημένο γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ.

Ο λόγος, φυσικά, για την Τζένιφερ Λόπεζ η οποία αυτή τη φορά απασχόλησε τα διεθνή μέσα εξαιτίας ενός… απροόπτου που είχε πάνω στη σκηνή.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η τραγουδίστρια χόρευε, η τρέσα που είχε στα μαλλιά της έφυγε από το κεφάλι της. Το σχετικό στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ξαφνικά οι θαυμαστές της είδαν μια τούφα από τα μαλλιά της να καταλήγει στο χέρι της!

Αν και η ίδια προσπάθησε να μη δώσει σημασία και να συνεχίσει το πρόγραμμά της, το συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral στο διαδίκτυο, έχοντας αναδημοσιευτεί από αμέτρητους χρήστες του Twitter.

