Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/2) στο Παρίσι η κλήρωση των ομίλων στις τέσσερις Λίγκες (League A, B, C και D) του Nations League 2024/25, με την Ελλάδα (που «ανέβηκε» κατηγορία στο προηγούμενο τουρνουά), να κληρώνεται στο 2ο γκρουπ της League B μαζί με την πανίσχυρη Αγγλία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία την οποία αντιμετώπισε και στα πρόσφατα προκριματικά του EURO2024.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας θα ξεκινήσουν το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου 2024 με την 1η αγωνιστική και θα ολοκληρωθούν στο διάστημα 17-19 Νοεμβρίου 2024 με την 6η αγωνιστική.

Η κλήρωση δεν έκανε το… χατίρι στην Εθνική Ελλάδας, καθώς το 3ο και το 4ο γκρουπ στη League 2 έδειχναν αρκετά πιο «βατά», όμως στην πρώτη περίπτωση μπήκε «αυτόματα» απ’ το Pot 4 το Καζακστάν λόγω χιλιομετρικής απόστασης μαζί με τις Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, ενώ στον 4ο όμιλο μπήκε απ’ το Pot 4 (όπου βρισκόταν και η Ελλάδα) η Τουρκία που θα αντιμετωπίσει την Ουαλία, την Ισλανδία και το Μαυροβούνιο.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον 2ο όμιλο της League Β την Αγγλία η οποία είναι το απόλυτο φαβορί στο γκρουπ κι επί της ουσίας θα διεκδικήσει τη 2η θέση με την σκληροτράχηλη Φινλανδία και την πάντα ανταγωνιστική Ιρλανδία.

Στο τέλος της διαδικασίας, ο νικητής του ομίλου προβιβάζεται στη League A, ο 2ος παίζει play off ανόδου με κάποιον 3ο της League A, ο 3ος παίζει playoffs παραμονής με κάποιον 2ο της League C και ο 4ος υποβιβάζεται στη League C.

Επιπλέον, μέσω της επόμενης έκδοσης του Nations League 2024/25 η «γαλανόλευκη» ομάδα θα κυνηγήσει μία δεύτερη ευκαιρία για να πάρει μέρος στα τελικά του Μουντιάλ 2026, σε περίπτωση που δεν πετύχει το συγκεκριμένο στόχο μέσω της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1η αγωνιστική: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

3η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 2024

5η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024



Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025

Διαβάστε επίσης:

Πλατανιώτη και Μαλκογεώργου προκρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Οπαδική βία: Στις 13/2 ανοίγουν τα γήπεδα – Από τις 6/3 οι κάμερες και από τις 9/4 τα ταυτοποιημένα εισιτήρια (video)

Ολυμπιακός: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Καρβαλιάλ