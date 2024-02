Γάζα: Στο στόχαστρο του Ισραήλ η Unrwa – «Ανακαλύψαμε σήραγγα της Χαμάς κάτω από τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ»

Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν μια σήραγγα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κάτω από την έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) στην πόλη της Γάζας.

Η Unrwa, την οποία το Ισραήλ κατηγορεί ότι στην υπηρεσία της έχει διεισδύσει πλήρως η Χαμάς, υπογράμμισε από την πλευρά της ότι δεν έχει πάει στην έδρα της από τις 12 Οκτωβρίου – δηλαδή πέντε ημέρες μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα – και ζήτησε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και την Σιν Μπετ, στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων οδήγησαν στην ανακάλυψη μιας εισόδου της σήραγγας κοντά σε σχολείο που διαχειρίζεται η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η Χαμάς έχει σκάψει εδώ και δέκα χρόνια πολλές σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κρύβονται οι μαχητές της σύμφωνα με το Ισραήλ. Τον Οκτώβριο, μελέτη του Ινστιτούτου Σύγχρονου Πολέμου της αμερικανικής ακαδημίας West Point κατέγραφε 1.300 σήραγγες, για περισσότερα από 500 χλμ υπόγειων διαδρόμων.

