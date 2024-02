Συναγερμός στη Γάζα: Χαμάς και διεθνής κοινότητα ανησυχούν για το ισραηλινό σχέδιο επίθεσης στη Ράφα – Προειδοποίηση για «μακελειό»

Την ανησυχία της για μια ενδεχόμενη επίθεση εναντίον της Ράφα εκφράζει η διεθνής κοινότητα αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να «προετοιμάσει» μια επίθεση στο τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες».

«Προειδοποιούμε για μια καταστροφή και ένα μακελειό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες και τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση η ισλαμιστική οργάνωση, προσθέτοντας ότι για αυτές τις πιθανές επιπτώσεις θα θεωρήσει «υπεύθυνες την αμερικανική κυβέρνηση, τη διεθνή κοινότητα και την ισραηλινή κατοχή».

12/ RAFA TUES FE 6



URGENT: Israel bombs and kills six members of the civil police in Rafah, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/hiWwzRUWgt — Dr. Renee Levant (@ReneeLevant) February 6, 2024

Την ίδια ώρα, θέση πήρε και η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ που προειδοποίησε σήμερα έναντι μιας ενδεχόμενης επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα.

«Η απελπισία στη Ράφα είναι ήδη αδιανόητη. 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν εκεί καταφύγιο από τις μάχες σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Μια επίθεση του ισραηλινού στρατού εναντίον της Ράφα θα ήταν μια εξαγγελλόμενη ανθρωπιστική καταστροφή», επισήμανε η Μπέρμποκ σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter).

«Το Ισραήλ πρέπει να αμυνθεί έναντι του τρόμου της Χαμάς, όμως περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τα βάσανα του άμαχου πληθυσμού», τόνισε η Μπέρμποκ.

🚨🇮🇱 ISRAEL JUST BOMBED ANOTHER CIVILIAN VEHICLE IN GAZA pic.twitter.com/oApQdS3d3V February 10, 2024

Η ίδια επανέλαβε τις εκκλήσεις της Γερμανίας υπέρ της εφαρμογής μιας κατάπαυσης του πυρός, προκειμένου «οι ισραηλινοί όμηροι εντέλει να απελευθερωθούν» και ανακοίνωσε πως θα μεταβεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ για να συζητήσει το θέμα.

Χθες βράδυ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως το ισραηλινό σχέδιο επίθεσης στη Ράφα, τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, είναι ανησυχητικό.

«Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα είναι ανησυχητικές», τόνισε ο Μπορέλ στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, επιδεινώνοντας μια ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση και έναν αβάσταχτο απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων».

The destruction caused by the occupation forces to Al Aqsa university west of Gaza. pic.twitter.com/U5AGEDzFJ5 February 10, 2024

Σημειώνεται πως το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα έναν απολογισμό 28.064 νεκρών, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Κάνει λόγο για ένα σύνολο 117 νεκρών το τελευταίο 24ωρο και για 67.611 τραυματίες, από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

