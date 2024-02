BAFTA 2024: Live η τελετή απονομής των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων

Η μεγάλη βραδιά των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων έφτασε!

Την αποψινή τελετή των BAFTA 2024 παρουσιάζει ο Ντέιβιντ Τενάντ από το Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Η αποψινή βραδιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Γιώργο Λάνθιμο και ταινία του Poor Things που διεκδικεί 11 βραβεία ΒAFTA. μεταξύ των οποίων της καλύτερης ταινίας και του πρώτου γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες – συνολικά 13 – απέσπασε η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ελληνική παρουσία δεν σταματά με τον Γιώργο Λάνθιμο καθώς ένας ακόμα έλληνας δημιουργός είναι υποψήφιος για βραβείο BAFTA. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη ο οποίος είναι υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας για τη συμπαραγωγή στο «How to Have Sex».

Υποψήφιος είναι και ο Γιάννης Μανολόπουλος με την ταινία «Yellow», που διεκδικεί BAFTA στην κατηγορία καλύτερη βρετανική ταινία μικρού μήκους.

The BAFTA for Special Visual Effects is awarded to Poor Things 🎉 @poorthingsfilm @searchlightpics #EEBAFTAs pic.twitter.com/DgRTKJOXH5