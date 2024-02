Ιαπωνία: Εκατοντάδες γυμνοί άνδρες ξόρκισαν το κακό -Ένα τελετουργικό χιλιάδων ετών φτάνει στο τέλος τους

Ένα δημοφιλές τελετουργικό χιλιάδων ετών της Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε φέτος για τελευταία φορά λόγω της… γήρανσης του πληθυσμού.

Στο φεστιβάλ «Sominsai» συμμετείχαν φέτος εκατοντάδες γυμνοί άνδρες που συγκεντρώθηκαν σε κεδρόδασος της βόρειας Ιαπωνίας και ξόρκιζαν το κακό τραγουδώντας «jasso, joyasa» («κακό, φύγε»).

Σε ναούς της χώρας φιλοξενούνται παρόμοιες γιορτές όπου οι άνδρες βουτάνε σε παγωμένα νερά και διεκδικούν κάποιο φυλακτό.

Στο τελετουργικό συμμετέχουν κάθε χρόνο εκατοντάδες Ιάπωνες και προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών ωστόσο οι ηλικιωμένοι – πλέον – συμμετέχοντες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του εθίμου.



Iwate's Sominsai Festival, a 1000 year old tradition in which men in loincloths pour water on themselves and battle for control over a sacred bag in the freezing cold of February, will be coming to an end in 2024 due to rural aging/depopulation. pic.twitter.com/6JKL0H63aw