Το βραβευμένο μιούζικαλ “The Last Five Years” του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Το δημοφιλές και βραβευμένο μιούζικαλ The Last Five Years, σε κείμενο, μουσική και στίχους του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 20 Μαρτίου και για εννέα μοναδικές παραστάσεις έως τις 31 Μαρτίου 2024. Το The Last Five Years φέρνει επί σκηνής μια νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία.

Ένα έντονα συναισθηματικό και προσωπικό μιούζικαλ δωματίου με θέμα δύο εικοσάρηδες Νεοϋορκέζους που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων, το The Last Five Years χαρακτηρίζεται από την αντισυμβατική δομή του, όπου η Κάθυ αφηγείται την ιστορία αντίστροφα, ενώ ο Τζέιμι αφηγείται την ιστορία σε ευθεία χρονολογική σειρά. Οι χρονικότητες των δυο ηρώων συναντιούνται μόνο μία φορά, στον γάμο τους.

Το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk έργο, που χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως ένα από τα δέκα καλύτερα μιούζικαλ του 2001, παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση του έμπειρου Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία ενός ειδικού στο είδος, του πολυπράγμονα κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Βάσια Ζαχαροπούλου και ο Πάρις Παρασκευάδης.



Ένα αλλιώτικο μιούζικαλ

To The Last Five Years αφηγείται τη γλυκόπικρη ιστορία δύο νέων καλλιτεχνών, από το πρώτο ραντεβού μέχρι το τελευταίο αντίο. Στο μιούζικαλ, η Κάθυ, μια νέα, φιλόδοξη ηθοποιός, και ο Τζέιμι, ένας φέρελπις, ανερχόμενος συγγραφέας, γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται και χωρίζουν. Το ιδιαίτερο αφηγηματικό σχήμα που στήνει ο συνθέτης και δραματουργός Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν ξεκινά με την Κάθυ να αφηγείται την παραπάνω πορεία από το τέλος της προς την αρχή, ενώ ο Τζέιμι ακολουθεί μια ευθεία γραμμική αφήγηση, από την αρχή προς το τέλος. Διαμέσου μιας σειράς υπέροχων τραγουδιών οι θεατές παρακολουθούν την πορεία αυτής της σχέσης, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν μπερδεύονται σε έναν ιστό αναμνήσεων και πράξεων, με το ζευγάρι να συναντιέται στον ίδιο χώρο και χρόνο μόνο τη στιγμή του γάμου τους, που λαμβάνει χώρα στη μέση της παράστασης.

Το μιούζικαλ έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Northlight του Σικάγου το 2001, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και την επόμενη χρονιά μεταφέρθηκε εξίσου επιτυχημένα στον εναλλακτικό χώρο του οφ-Μπρόντγουεϊ, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Έκτοτε έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο: Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Απόδειξη της μακροβιότητας του έργου, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημοτικότητά του στα περιφερειακά θέατρα των ΗΠΑ, αποτελεί η αναβίωσή του εκτός Μπρόντγουεϊ, στο Θέατρο Second Stage το 2013, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν. Το 2014 κυκλοφόρησε επίσης η κινηματογραφική διασκευή του, όπου πρωταγωνιστούν οι Άννα Κέντρικ και Τζέρεμυ Τζόρνταν.

Ο μαγικός κόσμος του συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

Ο βραβευμένος με τρία Τόνυ Αμερικανός συνθέτης Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου αμερικάνικου μιούζικαλ. Συνθέτης, στιχουργός, αρχιμουσικός, διασκευαστής, ενορχηστρωτής, σκηνοθέτης και ερμηνευτής, ο Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν έγινε ευρύτερα γνωστός για την εξαίσια μουσική που συνέθεσε για μερικά από τα διασημότερα μιούζικαλ των τελευταίων δεκαετιών, ανάμεσά τους το δημοφιλές The Last Five Years (2001), που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, του πρώτου του κύκλου τραγουδιών Songs for a New World (1995), του επιδραστικού Parade (1999), για το οποίο κέρδισε το Βραβείο Τόνυ καλύτερης μουσικής, και το The Bridges of Madison County (2014), μιούζικαλ σε διασκευή της Μάρσας Νόρμαν βασισμένο στο διάσημο ομώνυμο μυθιστόρημα, το οποίο τιμήθηκε με δύο Βραβεία Τόνυ (καλύτερης μουσικής και ενορχήστρωσης).

Έχει χαρακτηριστεί ως «ένας από τους εξυπνότερους και πιο εκλεπτυσμένους τραγουδοποιούς του Μπρόντγουεϊ από την εποχή του Στήβεν Σόντχαϊμ»(Philadelphia Inquirer), ενώ η «εξαιρετική, θριαμβευτική μουσική του για το θέατρο» (Chicago Tribune) ακούγεται σε όλον τον κόσμο, είτε στις εκατοντάδες παραγωγές των μιούζικάλ του που παρουσιάζονται κάθε χρόνο είτε στις δικές του εκρηκτικές ζωντανές παραστάσεις. Οι New York Times αναφέρονται στον ίδιο ως «μια ηγετική φιγούρα μιας νέας γενιάς συνθετών που ενσαρκώνουν μεγάλες προσδοκίες για το αμερικανικό μιούζικαλ». Τόσο ως σολίστας όσο και με το συγκρότημά του, τους The Caucasian Rhythm Kings, o Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν έχει περιοδεύσει σε όλον τον κόσμο.

Είκοσι τρία χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του, το The Last Five Years, ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν και συνάμα το πιο αυτοβιογραφικό, αποκτά την ελληνική εκδοχή του. Η μουσική του μιούζικαλ είναι ένα εκλεκτικό συνονθύλευμα ήχων και επιρροών, όπου η ποπ-ροκ συνδυάζεται ιδανικά με την τζαζ, την κλασική μουσική και τη φολκ με στοιχεία κάντρι.

Μια ασυνήθιστη μουσικοθεατρική εμπειρία στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το μιούζικαλ The Last Five Years του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν αναβιώνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, συστήνοντας στο ελληνικό κοινό έναν σπουδαίο δημιουργό του είδους. Το έργο παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, ενώ τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Δημόπουλος. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Δημήτρη Δημόπουλουεγγυάται μια ασυνήθιστη μουσικοθεατρική εμπειρία, έξω από τα στερεοτυπικά στεγανά του αμερικανικού μουσικού θεάτρου. «Κάθε παρουσίαση του The Last Five Years βασίζεται στις ικανότητες και τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών της. Στόχος και επιθυμία μου ως σκηνοθέτη ήταν να δημιουργήσω στην πρόβα τον χώρο όπου η Βάσια και ο Πάρις θα δημιουργήσουν τη δική της Κάθυ και τον δικό του Τζέιμι. Έτοιμοι πια, πατάμε στη σκηνή και βρισκόμαστε στο σκηνικό που σχεδίασε ο Ντέιβιντ Νεγρίν (που υπογράφει και τα κοστούμια) και φώτισε ο Χρήστος Τζιόγκας, έναν σκηνικό χώρο όπου οι αναμνήσεις του παρελθόντος και οι δράσεις του παρόντος συνυπάρχουν και ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια της κοινής ζωής του ζευγαριού βιώνονται ως ανάμνηση για την Κάθυ, αλλά ξετυλίγονται ως παροντικό βίωμα για τον Τζέιμι. Αυτό το ιδιαίτερο εύρημα του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν δημιουργεί τη θεατρική συνθήκη το ζευγάρι να συναντιέται χωροχρονικά μόνο στη σκηνή του γάμου του. Αν κατορθώσαμε σε αυτή τη σκηνή να ξεχάσετε ως θεατές την κατάληξη της σχέσης της Κάθι και του Τζέιμι, η οποία άλλωστε αποκαλύπτεται από την πρώτη σκηνή, τότε πετύχαμε», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

To σκηνικό και τα κοστούμια υπογράφει ο Ντέιβιντ Νεγρίν και τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι ταλαντούχοι Βάσια Ζαχαροπούλου και Πάρις Παρασκευάδης, ερμηνευτές με γνώση και πείρα στο είδος που επιλέχτηκαν μετά από ανοικτή ακρόαση ανάμεσα σε πάνω από 160 ερμηνευτές.





Το εξαμελές μουσικό σύνολο αποτελείται από τους Μίσλαβ Ρέζιτς (ακουστική κιθάρα), Μάνο Αναγνωστόπουλο (ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλη Παπαπέτρου (πιάνο), Διονύση Βερβιτσιώτη (βιολί), Αλέξανδρο Μποτίνη και Φαμπιόλα Οχέδα (βιολοντσέλο).



Μιούζικαλ

Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

The Last Five Years

20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Μαρτίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Πρώτη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη από τους Αριέλ Τέππερ και Μάρτυ Μπελ

Πρώτη παρουσίαση: Θέατρο Northlight, Σικάγο

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Κείμενο, στίχοι, μουσική: Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μετάφραση, σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος

Σκηνικό, κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας





Ερμηνεύουν: Βάσια Ζαχαροπούλου, Πάρις Παρασκευάδης

Μουσικοί: Μίσλαβ Ρέζιτς (ακουστική κιθάρα), Μάνος Αναγνωστόπουλος (ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλης Παπαπέτρου (πιάνο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Αλέξανδρος Μποτίνης, Φαμπιόλα Οχέδα (βιολοντσέλο)

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International: www.mtishows.eu

