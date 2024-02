Διαδηλώσεις στην Ευρώπη κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Βερολίνο, την Κολωνία και την Φρανκφούρτη κατά τη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής για να καταγγείλουν τον πόλεμο της Μόσχας κρατώντας γαλαζοκίτρινες ουκρανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Υπερασπισθείτε την Ουκρανία» και «Εξοπλίστε την Ουκρανία Τώρα».

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί και στο Μόναχο, την Στουτγάρδη και την Ερφούρτη.

«Η θέση όλων στον πόλεμο αυτόν για την ελευθερία είναι στο πλευρό των ουκρανών φίλων μας», δήλωσε κατά την συγκέντρωση ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ.

Η Πύλη του Βανδεμβούργου θα φωτισθεί απόψε με τα χρώματα της Ουκρανίας, το γαλάζιο και το κίτρινο.

Στην Κολωνία κυριάρχησε το σύνθημα «Μαζί για την Ουκρανία και την δημοκρατία».

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και στη Γαλλία για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, Στο Παρίσι, την Λιλ, την Ρουέν, την Νίκαια, την Τουλούζη, το Μπορντό, το Στρασβούργο, Γάλλοι και Ουκρανοί συγκεντρώθηκαν κρατώντας ουκρανικές σημαίες για να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους.

«Πούτιν δολοφόνε!» και «Η Ρωσία έξω από την Ουκρανία!», φώναξαν οι διαδηλωτές στην κατά τα άλλα σιωπηλή και επιβλητική τους πορεία από την Πλατεία της Δημοκρατίας στην Βαστίλη.

«Η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της αλλά και αξίες και ιδεώδη που ανήκουν στην Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές στον πόλεμο αυτόν», δήλωσε κατά την συγκέντρωση της Ρουέν ο δήμαρχος της πόλης Νικολά Μαγέρ-Ροσινιόλ.

«Ο Πούτιν δεν θα νικήσει, η Ουκρανία θα νικήσει», δήλωσε στην συγκέντρωση της Λιλ η δήμαρχο Μαρτίν Ομπρί καλώντας την Γαλλία να αυξήσει σημαντικά την βοήθειά της προς την Ουκρανία.

Στην Βρετανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Χάιντ Παρκ και βάδισαν μέχρι στην πλατεία Τραφάλγκαρ μέσα σε μία θάλασσα από ουκρανικές σημαίες.

Hundreds to thousands of protesters in Prague in support of Ukraine – right now on the famous Charles Bridge.#ukraine #protest @FilipHorky pic.twitter.com/p04zqC0bZu