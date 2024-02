Φάρμακο «από ελαιόλαδο» πολλά υποσχόμενο για ορισμένους τύπους καρκίνου – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα μοναδικό στο είδος του με περιεχόμενο το ελαϊκό οξύ, συστατικό στοιχείο του ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, φαίνεται πολλά υποσχόμενο για ασθενείς με προχωρημένη μορφή του πιο κοινού τύπου καρκίνου του εγκεφάλου, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο στο British Journal of Cancer.

Η πολυκεντρική μελέτη Φάσης 1/2 που πραγματοποιήθηκε από το Royal Marsden NHS Foundation Trust και το Institute of Cancer Research του Λονδίνου υποδηλώνει ότι το φάρμακο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ασθενείς με γλοιοβλάστωμα, έναν επιθετικό τύπο καρκίνου του εγκεφάλου που προσβάλλει 3.200 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.

Το φάρμακο, με την ονομασία 2-OHOA, είναι μια θεραπεία πρώτης κατηγορίας -που σημαίνει ότι προσφέρει έναν νέο και μοναδικό τρόπο θεραπείας της νόσου- και έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Επί του παρόντος, η αγωγή δοκιμάζεται σε μια παγκόσμια τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 2b/3 που επικεντρώνεται σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με γλοιοβλάστωμα, η οποία προσλαμβάνει ασθενείς στο νοσοκομείο Royal Marsden.

Στην πρώιμη μελέτη συμμετείχαν 54 ασθενείς με υποτροπιάζον γλοιοβλάστωμα και άλλους προχωρημένους συμπαγείς όγκους. Από τους 21 ασθενείς με γλοιοβλάστωμα που έλαβαν θεραπεία, περίπου το ένα τέταρτο (24%) ανταποκρίθηκε στο φάρμακο και ένας ασθενής παρουσίασε εξαιρετική ανταπόκριση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.

Οι δραστικές ουσίες

Το 2-OHOA είναι ένα συνθετικό λιπίδιο που προέρχεται από το ελαϊκό οξύ και δρα αναδιαρθρώνοντας τις αφύσικες μεμβράνες των καρκινικών κυττάρων. Τα λιπίδια είναι μια ευρεία ομάδα οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνουν λίπη και παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών, το εξωτερικό στρώμα ενός ζωντανού κυττάρου, που συμβάλλουν στη ρύθμιση της ανάπτυξής του.

Οι αφύσικες μεμβράνες των καρκινικών κυττάρων διευκολύνουν τις πρωτεΐνες μέσα σε κάθε κύτταρο να συναντούν γειτονικές πρωτεΐνες. Αυτό δημιουργεί σήματα, τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου. Το 2-OHOA μπλοκάρει αυτά τα σήματα κάνοντας τις μεμβράνες των καρκινικών κυττάρων να συμπεριφέρονται όπως τα φυσιολογικά κύτταρα, βάζοντας φρένο στα μη φυσιολογικά σήματα ανάπτυξης που οδηγούν στην εξέλιξη του καρκίνου.

«Το γλοιοβλάστωμα είναι μια απίστευτα δύσκολη στη θεραπεία ασθένεια και οι ασθενείς με προχωρημένη νόσο έχουν πολύ κακή έκβαση, καθώς συχνά ζουν μόλις ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή τους. Δεν έχει υπάρξει αποτελεσματική νέα θεραπεία για αυτή την ομάδα ασθενών εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, οπότε η ανάπτυξη φαρμάκων πρέπει επειγόντως να επιταχυνθεί» σημειώνει η επικεφαλής της μελέτης Φάσης 1/2 Δρ Juanita Lopez, σύμβουλος ιατρικής ογκολόγος στο The Royal Marsden NHS Foundation Trust και Reader in Early Phase Drug Development στο The Institute of Cancer Research του Λονδίνου.

Και συνεχίζει, τονίζοντας τη σημασία των δοκιμών για τους συγκεκριμένους ασθενείς: «Δυστυχώς, οι ασθενείς με καρκίνο του εγκεφάλου συχνά δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δοκιμές πρώιμης φάσης. Αυτό υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της έρευνας για νέα καινοτόμα φάρμακα όπως το 2-OHOA, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τα ίδια δομικά στοιχεία με το ελαιόλαδο. Το φάρμακο δρα αναδιαμορφώνοντας τα τοιχώματα των καρκινικών κυττάρων, μπλοκάροντας κρίσιμα σήματα ανάπτυξης που οδηγούν τον καρκίνο. Συμπεριλαμβάνοντας ασθενείς με γλοιοβλάστωμα σε αυτή τη μελέτη, μπορέσαμε να παρουσιάσουμε πρώιμα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας τη συμπερίληψή τους στη δοκιμή φάσης 2b/3. Αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τα αποτελέσματα των εν εξελίξει δοκιμών και ελπίζουμε ότι αυτή η θεραπεία θα γίνει τελικά ευρέως διαθέσιμη» καταλήγει.

