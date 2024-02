Πολωνία: Πέταξαν κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή – «Ρώσοι να καείτε στην κόλαση» (Video)

Διαδηλωτές έριξαν κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή στην Πολωνία κατά τη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία κρατώντας ουκρανικές και πολωνικές σημαίες φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ρώσοι να καείτε στην κόλαση».

Οι διαδηλωτές έριξαν έναν σωρό από κοπριά έξω από την κατοικία του ρώσου πρεσβευτή στα περίχωρα της πολωνικής πρωτεύουσας και στην κορυφή κάρφωσαν μία σημαία με το Ζ, σύμβολο του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, και μία επιγραφή: «Ρωσία=Σκ…! Δεν σας θέλουμε στην ΕΕ! Δρόμο!».

In Warsaw, activists brought manure to the gates of the Russian ambassador's villa pic.twitter.com/OOPPi8fiPt