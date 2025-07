Ερυθρά Θάλασσα: Κίνδυνος μεγάλης μόλυνσης από βρετανικό πλοίο που βύθισαν οι Χούθι

Κίνδυνο για το περιβάλλον αλλά και τη ναυσιπλοΐα αποτελεί το βρετανικό πλοίο Rubymar, που βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CEMTCOM). Πρόκειται για το πλοίο που δέχθηκε επίθεση από τους Υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Με σημαία Μπελίζ, νηολογημένο στη Βρετανία και τη διαχειρίστρια εταιρεία του να έχει έδρα στον Λίβανο το φορτηγό πλοίο Rubymar βυθίστηκε χθες Σάββατο μαζί με το φορτίο λιπασμάτων που μετέφερε αφού επλήγη δύο πυραύλους των Χούθι στις 19 Φεβρουαρίου. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

«Οι περίπου 21.000 τόνοι λιπασμάτων με βάση την αμμωνία τα οποία μετέφερε το πλοίο αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον στην Ερυθρά Θάλασσα», επεσήμανε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

«Μετά τη βύθιση το πλοίο εγείρει επίσης κινδύνους υποθαλάσσιας σύγκρουσης για τα άλλα πλοία που διέρχονται» από αυτή την πολυσύχναστη θαλάσσια οδό, πρόσθεσε.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage



On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.



