Φρίκη στην Ινδία: 7 άνδρες βίασαν τουρίστρια – Ξυλοκόπησαν την ίδια και τον σύζυγό της

Η ινδική αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες και αναζητεί άλλους τέσσερις που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε ζευγάρι τουριστών και βίασαν ομαδικά τη γυναίκα.

Η αστυνομία βρήκε το ζευγάρι, που είναι ισπανοί πολίτες, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην άκρη ενός δρόμου και φαινόταν να είχε ξυλοκοπηθεί, δήλωσε ο Πίταμπερ Σινγκ Χερουάρ, αστυνομικός διευθυντής στην Ντούμκα της ανατολικής Ινδίας.

Ο ίδιος δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες για το έγκλημα ούτε τα ονόματα των θυμάτων, ωστόσο το ζευγάρι ανέφερε στις αρχές πως στο επεισόδιο εμπλέκονταν επτά άνδρες.

Το ζευγάρι, τα ονόματα του οποίου είναι Βισέντε και Φερνάντα, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξή του ότι οι άνδρες βίασαν την Φερνάντα και χτύπησαν επανειλημμένα τον Βισέντε.

Οι δυο τους είχαν κατασκηνώσει κοντά στον τόπο όπου δέχθηκαν την επίθεση επειδή δεν μπορούσαν να βρουν εκεί κοντά ξενοδοχείο.

«Με βίασαν, ο ένας μετά τον άλλο, ενώ μερικοί παρακολουθούσαν, και συνέχισαν για περίπου δύο ώρες», είπε στη συνέντευξη η Φερνάντα, η οποία έχει βραζιλιάνικη και ισπανική υπηκοότητα.

Νωρίτερα το σαββατοκύριακο το ζευγάρι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο στον κοινό λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο περιέγραφε τι συνέβη. Στο λογαριασμό αυτό αναρτούν εικόνες από τα ταξίδια που κάνουν με μοτοσικλέτα σε όλο τον κόσμο και έχουν σχεδόν 200.000 ακολούθους. Το βίντεο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

7 men gang-rape Spanish tourist in India, 3 arrested



