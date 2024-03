Τι σχέση έχει η Τέιλορ Σουίφτ με την ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον

Η Έμιλι Ντίκινσον θεωρείται η ποιήτρια που εκφράζει τους κυκλοθυμικούς εφήβους και προστάτιδα των ντροπαλών. Είναι μια εικόνα που παραπέμπει στην κοινωνία του 19ου αιώνα και μπορεί να είναι εντελώς εσφαλμένη.

Η συζήτηση για την Έμιλι Ντίκινσον και την προσωπικότητα πίσω από τους στίχους επανέρχεται καθώς κάποιες «συμπτώσεις» τη συνδέουν με μία από τις μεγαλύτερες σταρ της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, την Τέιλορ Σουίφτ: Λέγεται πως είναι έκτες εξαδέλφες, τουλάχιστον όπως αναφέρθηκε στον γενεαλογικό ιστότοπο Ancestry.com, κάτι για το οποίο η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Οι απίστευτες «συμπτώσεις»

Όμως υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Η Τέιλορ Σουίφτ θα κυκλοφορήσει το τελευταίο της άλμπουμ τον Απρίλιο, με τον τίτλο «The Tortured Poets Department», σαφέστατη αναφορά σε ποιητές που έχουν υποστεί «βασανιστήρια». Είναι μια πιθανή αναφορά στην καταπίεση που δέχτηκε η Έμιλι Ντίκινσον από την πατριαρχική κοινωνία της εποχής της.

Επίσης, το 2020 η Σουίφτ κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Evermore», που συνδέθηκε με την Αμερικανίδα ποιήτρια για δύο λόγους: Κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε η Ντίκινσον και ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει στην λέξη «forevermore», που χρησιμοποιείται από την ποιήτρια στο έργο της «One Sister Have I in Our House».

Η Σουίφτ, επίσης, μιλώντας στο Entertainment Weekly, ανέφερε πως όταν σκεφτόταν το εξώφυλλο του άλμπουμ με τίτλο «Folklore», είχε στο μυαλό της την ιδέα «αυτού του κοριτσιού που υπνοβατεί σε ένα δάσος, ένα βράδυ του 1830»- δηλαδή την χρονιά που γεννήθηκε η Έμιλι Ντίκινσον.

Κάποιοι παρατήρησαν επιπλέον ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του επόμενου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ είναι η 19η Απριλίου, αναφορά στο έργο της Ντίκινσον «ποίημα 419», που είναι γνωστό και με τον τίτλο «We Grow Accustomed to the Dark».

Αφήνοντας στην άκρη αυτές τις θεωρίες, η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά στην Έμιλι Ντίκινσον, όταν παρέλαβε το βραβείου του Καλλιτέχνη της Δεκαετίας στο Νάσβιλ, το 2022: «Αν οι στίχοι μου ακούγονται σαν γράμμα που έγραψε η προγιαγιά της Έμιλι Ντίκινσον καθώς έραβε μια δαντελένια κουρτίνα, είμαι εγώ που γράφω έτσι».

Για την Έμιλι Ντίκινσον έχουν γραφτεί πολλά, ιδιαίτερα για τις ιδιοτροπίες και τη δημόσια εικόνα της. Οι αναλυτές του έργου της μένουν στα συμπτώματα αγοραφοβίας -λέγεται πως δεν έβγαινε από το δωμάτιο του πατρικού σπιτιού της και έμενε όλη μέρα εκεί γράφοντας στίχους και δίνουν βάρος στην εμμονή της με τα ολόλευκα φορέματα. Η Ντίκινσον όταν πέθανε σε ηλικία 55 χρόνων άφησε πίσω της 1.800 ποιήματα, αλλά όσο ζούσε είχαν δημοσιευθεί μόνο 10. Τα υπόλοιπα δημοσιεύτηκαν αργότερα και ήταν η αφορμή για να αναγνωριστεί η σημασία του έργου της.

Όμως, η συγγραφέας και καθηγήτρια Κασάνδρα Άθερτον επισημαίνει ότι «η μυθολογία της Ντίκινσον συχνά παρερμηνεύεται από τους ακαδημαϊκούς. Πέρα από το ότι ήταν παγιδευμένη στο πατρικό σπίτι, ήταν μία ανατρεπτική και λαμπρή ποιήτρια, που η εξέγερσή της φαίνεται από τη μάχη που έδωσε ενάντια στην πατριαρχική κοινωνία και τον περιορισμό των γυναικών διανοουμένων».

Photo: Wikipedia

