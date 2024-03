Η Μέγκαν Μαρκλ ξεσπά για το διαδικτυακό bullying που έχει δεχτεί – «Έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας»

Η Μέγκαν Μαρκλ κατήγγειλε πως υπήρξε θύμα διαδικτυακού bullying με σχόλια που εξέφραζαν μίσος σε βάρος της, κατά τη διάρκεια των δύο εγκυμοσύνων της, στηλιτεύοντας την τοξικότητα και την έλλειψη ανθρωπιάς στο διαδίκτυο και από ορισμένα ΜΜΕ.

Η δούκισσα του Σάσεξ της Βρετανίας παντρεύτηκε τον δεύτερο γιο του βασιλιά Καρόλου, Χάρι, το 2018 και το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Άρτσι και τη 2χρονη Λίλιμπετ.

«Ο μεγαλύτερος όγκος του εκφοβισμού και της κακοποίησης που εγώ βίωσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, ήταν όταν ήμουν έγκυος στον Άρτσι και τη Λίλι, και με ένα νεογέννητο», δήλωσε χθες η Μέγκαν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας.

«Απλά σκέφτεσαι όλο αυτό και πραγματικά προσπαθείς να κατανοήσεις γιατί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκφράζουν τόσο μίσος… Στον κυβερνοχώρο και σε ορισμένους τομείς των ΜΜΕ, έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας και αυτό πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για την ασφάλεια των ανθρώπων στο διαδίκτυο, ωστόσο βρίσκει ενοχλητικό το ότι «μεγάλο μέρος του μίσους είναι γυναίκες που το εκτοξεύουν αποκλειστικά σε άλλες γυναίκες».

You was pregnant while bullying a 95yr old couple.



You ate despicable and whatever came back at you was a result of your own action. #MeghanMarkle https://t.co/kbFeX64IvD