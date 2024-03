Ανοίγει ο θαλάσσιος ευρωπαϊκός διάδρομος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Αναχωρεί από την Κύπρο πλοίο με προμήθειες

Το επόμενο 24ωρο θα αναχωρήσει από τη Λάρνακα πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Είναι η πρώτη αποστολή μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου που ανοίγει επίσημα πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και το σχέδιο «Αμάλθεια», ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του πρώτα και πάνω από όλα για το γεγονός ότι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με επιμονή τυγχάνει αυτής της διεθνούς αναγνώρισης.

«Να σας αναφέρω ότι το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από την Λάρνακα, δεν μπορώ να πω την συγκεκριμένη ώρα για λόγους ασφάλειας, αντιλαμβάνεστε», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί άριστες σχέσεις στην περιοχή με όλα τα γειτονικά κράτη και προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.

«Θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη – σεμνά και ταπεινά πάντα – αυτό που λέμε ότι η χώρα μας, μπορεί, ναι, να αποτελέσει πυρήνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά θέλω να το επαναλάβω, πάντα σεμνά και ταπεινά», σημείωσε ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε πως ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με εταίρους στην Κύπρο για το θαλάσσιο διάδρομο.

Η ομάδα του ΟΗΕ με επικεφαλής την Ανώτερη Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανοικοδόμησης για τη Γάζα, Ζίγκριντ Κάαγκ συντονίζει σε συνεργασία με τους εταίρους στην Κύπρο την επιχείρηση του θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την τέταρτη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ένα προσωρινό λιμάνι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κατασκευάσουν για να επισπεύσουν την παράδοση της βοήθειας στη Γάζα θα πάρει αρκετές εβδομάδες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν τελικά να προσφέρουν δύο εκατομμύρια γεύματα στους κατοίκους της Γάζας καθημερινά.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή 1.000 μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος, διευκρίνισε το Πεντάγωνο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες με τις χώρες εταίρους στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακα, που ήδη είχε κλονιστεί από έναν ισραηλινό αποκλεισμό 17 ετών, σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για την εμφάνιση ασθενειών και λιμού.

"God protect us from what is coming."



Children are starving in the Gaza Strip amid a growing hunger crisis. One in six children under two in northern Gaza are acutely malnourished, the World Health Organization says. pic.twitter.com/YNX16o3Uw7