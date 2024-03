Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Συνάντηση των επικεφαλής της Μοσάντ και της CIA

Οι επικεφαλής των ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών – Μοσάντ και CIA – συναντήθηκαν την Παρασκευή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας για νέα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές, οι οποίες κατηγόρησαν παράλληλα τη Χαμάς για σκλήρυνση της στάσης της.

«Ο αρχηγός της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα συναντήθηκε χθες Παρασκευή με τον αρχηγό της CIA Ουίλιαμ Μπερνς στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για να προχωρήσουμε προς μια άλλη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσε που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Οι επαφές και η συνεργασία με τους διαμεσολαβητές συνεχίζονται διαρκώς σε μια προσπάθεια να μειώσουμε την ένταση των διαφορών και να προχωρήσουμε προς επίτευξη συμφωνιών», σημειώνεται στην ισραηλινή ανακοίνωση.

Εντούτοις, «προς το παρόν, η Χαμάς εμμένει στις θέσεις της σαν κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για μια συμφωνία και προσπαθεί να συνεχίσει την ανάφλεξη στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού», κατήγγειλαν οι ισραηλινές.

Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα κάνει «κανένα συμβιβασμό» στα αιτήματά του για μια οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε αντάλλαγμα οποιασδήποτε συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Η Χαμάς κατηγορεί για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις το Ισραήλ, το οποίο μέχρι στιγμής αρνείται να δώσει εγγυήσεις ή να δεσμευτεί για το τέλος του πολέμου ή την απόσυρση των δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας.

🚨The Israeli army destroyed the historic Barqouq Castle in Khan Younis, southern Gaza Strip, which dates back to the year 1387 AD!

The castle, built during the Mamluk era to serve as a midpoint between Damascus & Cairo ‼️



Israel destroyed the entire historical heritage of #Gaza pic.twitter.com/LaOATr1qMa March 9, 2024

ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια κατάπαυση των εχθροπραξιών πριν από το Ραμαζάνι, το οποίο ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι θα είναι «δύσκολο» να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός πριν από το Ραμαζάνι.

«Φαίνεται δύσκολη», απάντησε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την έναρξη του μήνα του Ραμαζανιού, της μεγάλης μουσουλμανικής εορτής νηστείας.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ανησυχία του για έξαρση της βίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε περίπτωση που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι είναι στο χέρι της Χαμάς να συμφωνήσει για μια εκεχειρία, η οποία θα καταστήσει δυνατή την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συνομιλιών για μια μακροχρόνια επίλυση της σύγκρουσης.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χαμάς. Εργαζόμαστε εντατικά σε αυτό, και θα δούμε τι θα κάνουν», δήλωσε ο Μπλίνκεν ενόψει μιας συνάντησης με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Στους 23 οι νεκροί από πείνα και δίψα

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακα, που ήδη είχε κλονιστεί από έναν ισραηλινό αποκλεισμό 17 ετών, σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για την εμφάνιση ασθενειών και λιμού.

"God protect us from what is coming."



Children are starving in the Gaza Strip amid a growing hunger crisis. One in six children under two in northern Gaza are acutely malnourished, the World Health Organization says. pic.twitter.com/YNX16o3Uw7 — DW News (@dwnews) March 9, 2024

Τρία παλαιστίνια παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση και υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Άσραφ αλ Κίντρα. Ο Κίντρα είπε με τις απώλειες αυτές ανέρχεται σε 23 ο αριθμός των Παλαιστινίων που πέθαναν από παρόμοια αίτια εδώ και σχεδόν 10 ημέρες.

«Αυτός ο κτηνώδης πόλεμος έχει διαλύσει κάθε έννοια της κοινής ανθρωπιάς», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η ίδια ζήτησε το τέλος των εχθροπραξιών προκειμένου να επιτραπεί μια ουσιαστική διανομή βοήθειας στη Γάζα, η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς όρους και το Ισραήλ να διαχειριστεί με ανθρωπιά τους παλαιστίνιους κρατουμένους και να τους επιτρέψει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πλωτή πλατφόρμα για ανθρωπιστική βοήθεια

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την τέταρτη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ένα προσωρινό λιμάνι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κατασκευάσουν για να επισπεύσουν την παράδοση της βοήθειας στη Γάζα θα πάρει αρκετές εβδομάδες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν τελικά να προσφέρουν δύο εκατομμύρια γεύματα στους κατοίκους της Γάζας καθημερινά.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή 1.000 μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος, διευκρίνισε το Πεντάγωνο. Πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες με τις χώρες εταίρους στη Μέση Ανατολή.

Χτύπημα σε συγκρότημα κατοικιών στη Ράφα – Φόβοι για εισβολή

Το Ισραήλ έπληξε ένας από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, εντείνοντας έτσι την πίεση στην τελευταία περιοχή του θύλακα στην οποία δεν έχει εισβάλει ακόμα και όπου πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο.

Israel hits landmark residential tower in Rafah, forcibly displacing hundreds of Palestinians, as Gaza truce talks stall.



— in pictures https://t.co/GODEdIU93r pic.twitter.com/wesJLekvts — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2024

Το 12όροφο κτίριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σύνορα με την Αίγυπτο, υπέστη ζημιές από την επιδρομή. Δεκάδες οικογένειες έμειναν άστεγες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Ένας από τους 300 ενοίκους του κτιρίου είπε στο Reuters πως το Ισραήλ τούς έδωσε περιθώριο 30 λεπτών να το εγκαταλείψουν μέσα στη νύχτα.

«Ο κόσμος τρόμαξε, έτρεχε πανικόβλητος στις σκάλες, ορισμένοι έπεσαν, επικρατούσε χάος. Άνθρωποι άφησαν τα υπάρχοντά τους και τα χρήματά τους», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αλ- Ναμπρίς, προσθέτοντας πως μεταξύ αυτών που παραπάτησαν στα σκαλιά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ήταν η έγκυος σύζυγος ενός φίλου του.

Ένας αξιωματούχος της Φατάχ, από τη Ράφα, εξέφρασε φόβους πως το ότι το Ισραήλ έπληξε το πολυώροφο κτίριο στη Ράφα αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης ισραηλινής εισβολής.

Πέντε μήνες μετά την αμείωτη αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως 30.960 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, 72.524 έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

