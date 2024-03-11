Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τροχαίο με τρία οχήματα σημειώθηκε νωρίτερα στην συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Θηβών και μάλιστα ένα από αυτά ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο δρόμος παραμένει κλειστός.
Διαβάστε επίσης:
Κορινθία: Απειλεί με μηνύσεις ο «παλαιοχριστιανός» μετά τη σύλληψη της κοινωνικής λειτουργού – «Το παιδί απέδρασε ενώ υποτίθεται ότι το προστάτευαν» (video)
Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Βαγγέλη Βλάχο για το αθωωτικό πόρισμα της ΝΔ – Το δριμύ κατηγορώ με την ανάρτησή του
Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από το απόγευμα με καταιγίδες, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας (χάρτες)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.