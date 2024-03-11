search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2024 15:20

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη – Ανατράπηκε ΙΧ, σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός

11.03.2024 15:20
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο με τρία οχήματα σημειώθηκε νωρίτερα στην συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Θηβών και μάλιστα ένα από αυτά ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθία: Απειλεί με μηνύσεις ο «παλαιοχριστιανός» μετά τη σύλληψη της κοινωνικής λειτουργού – «Το παιδί απέδρασε ενώ υποτίθεται ότι το προστάτευαν» (video)

Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Βαγγέλη Βλάχο για το αθωωτικό πόρισμα της ΝΔ – Το δριμύ κατηγορώ με την ανάρτησή του 

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από το απόγευμα με καταιγίδες, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας (χάρτες)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε τον 44χρονο

carderone_gerou
ADVERTORIAL

Η «Αφηγήτρια Ταινιών» με την Κάτια Γέρου στο Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:24
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

1 / 3