Τροχαίο με τρία οχήματα σημειώθηκε νωρίτερα στην συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Θηβών και μάλιστα ένα από αυτά ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθία: Απειλεί με μηνύσεις ο «παλαιοχριστιανός» μετά τη σύλληψη της κοινωνικής λειτουργού – «Το παιδί απέδρασε ενώ υποτίθεται ότι το προστάτευαν» (video)

Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Βαγγέλη Βλάχο για το αθωωτικό πόρισμα της ΝΔ – Το δριμύ κατηγορώ με την ανάρτησή του

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από το απόγευμα με καταιγίδες, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας (χάρτες)