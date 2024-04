Η ενσυναίσθηση ως εικαστική δημιουργία

Έργα 26 καλλιτεχνών από 6 χώρες «συνομιλούν» για την ενσυναίσθηση στην έκθεση «Embrace Empathy» στο Μουσείο Βορρέ

Το Μουσείο Βορρέ στην Παιανία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό διετές συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα Empact: Empathy & Sustainability, the Art of Thinking Like a Mountain το Μουσείο Βορρέ για το οποίο συνεργάστηκαν οργανισμοί από επτά ευρωπαϊκές χώρες που διερεύνησαν διεξοδικά και μελέτησαν εξαντλητικά το θέμα της ενσυναίσθησης και της βιωσιμότητας στις τέχνες μέσω από ομιλίες, σεμινάρια, εργαστήρια και μέσα από ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με σειρά residencies, εκθέσεων και εκδόσεων. Μέσα από αυτές τις δράσεις διερευνήθηκαν τρεις βασικοί θεματικοί άξονες: Η ενσυναίσθηση σε όλα τα όντα –ανθρώπινα και μη-, η δημιουργική βιωσιμότητα και η οικολογική προσέγγιση στην καλλιτεχνική δράση, αλλά και η ανθεκτικότητα της Τέχνης και των καλλιτεχνών, μετά την οικονομική και υγειονομική κρίση.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής του Μουσείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πραγματοποιείται η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Empbrace Empathy στο Μουσείο Βορρέ που διαρκεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2024. Κύριο θέμα της; Η ενσυναίσθηση.

Ποια η σημασία, λοιπόν, της ενσυναίσθησης στις τέχνες και ποιες οι επιπτώσεις της στην καλλιτεχνική έρευνα; Πώς οι καλλιτέχνες με το να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη στάση στην πρακτική τους μπορούν να θωρακιστούν απέναντι σε κάθε είδους κρίση; Η έκθεση «Embrace Empathy» εξερευνά τον ρόλο της τέχνης ως μέσου ενότητας και αμοιβαίας κατανόησης που προωθεί την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα.

Στην έκθεση συμμετέχουν είκοσι έξι καλλιτέχνες από έξι χώρες. Από την Ελλάδα οι Γιάννης Αδαμάκος, Δημήτρης Αληθεινός, Θράφια, Νίκος Μάρκου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Λία Πέτρου, Δημήτρης Τζαμουράνης, Παντελής Χανδρής, αλλά και Dr. Aleksander Mandzhukov, Venelin Shurelov από τη Βουλγαρία. Giulia Pellegrini, Francesco Pedrini και Leonardo Caffo από την Ιταλία. Margarita Isola, Alva Moca και Veredas Lopez από την Ισπανία. Ανδρέας Σάββα, Βίκυ Περικλέους, Δημήτρης Σάββα και Άντρια Ζαχαρίου από την Κύπρο. Ana Pecar και Kaja Rakušček από τη Σλοβενία.

Τα έργα αυτών των καλλιτεχνών από το πρόγραμμα «συνομιλούν» με έργα καλλιτεχνών που υπήρχαν ήδη στο Μουσείο, όπως του Χρήστου Καπράλου, του Λουκά Σαμαρά, της Χρύσας, του Γιάννη Σπυρόπουλου και του Νίκου Κεσσανλή συνομιλούν με έργα νεότερων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από το πρόγραμμα γιατί όπως επισημαίνει η επιμελήτρια της έκθεσης Όλγα Δανιηλοπούλου: «Ο διάλογος μεταξύ των καλλιτεχνών πρέπει να ρέει, να μη χρειάζεται πρόσθετες εξηγήσεις».

Έτσι λοιπόν όλα τα έργα δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για το πώς τελικά μπορεί ένα καλλιτεχνικό έργο μπορεί να μας αναπτύξει, σμιλέψει και ενισχύσει τη συναισθηματική μας αντίληψη.

Έκθεση: Embrace Empathy

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαΐου

Μουσείο Βορρέ, Χατζηκυριάκου 16, Παιανία, vorresmuseum.gr

