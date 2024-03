Στη δήλωση του΄Υπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, εξ ονόματος του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις ρωσικές προεδρικές εκλογές που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα επισημαίνονται ότι οι εκλογές αυτές «διεξήχθησαν σε ένα εξαιρετικά καταπιεστικό περιβάλλον που επιδεινώθηκε από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Επισημαίνεται ότι οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να αυξάνουν τη συστηματική εσωτερική καταστολή καταπολεμώντας πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και άλλες επικριτικές φωνές με τη χρήση κατασταλτικής νομοθεσίας και ποινές φυλάκισης με πολιτικά κίνητρα.

«Ο σοκαριστικός θάνατος του πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι προεκλογικά είναι ακόμη ένα σημάδι της επιταχυνόμενης και συστηματικής καταστολής.», τονίζει η δήλωση της ΕΕ.

«Οι εκλογές διεξήχθησαν σε έναν διαρκώς συρρικνούμενο πολιτικό χώρο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μια ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων των πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων και απέτρεψε πολλούς υποψηφίους να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που αντιτάχθηκαν στον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, στέρησε από τους Ρώσους ψηφοφόρους πραγματική επιλογή και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την πρόσβασή τους σε ακριβείς πληροφορίες», επισημαίνεται στη συνέχεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των ρωσικών αρχών να μην καλέσουν παρατηρητές του ΟΑΣΕ/ODIHR στις εκλογές της. «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας στον ΟΑΣΕ και έχει στερήσει από τους ψηφοφόρους και τους θεσμούς της Ρωσίας μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτών των εκλογών», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την παράνομη διεξαγωγή των λεγόμενων «εκλογών» στα εδάφη της Ουκρανίας που έχει προσωρινά καταλάβει η Ρωσία: την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης, καθώς και σε τμήματα του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και τις περιοχές της Χερσώνας.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ότι «οι λεγόμενες “εκλογές” σε αυτά τα εδάφη αντιπροσωπεύουν μια ακόμη έκδηλη παραβίαση από τη Ρωσία του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αναφερόμενοι στα δύο ψηφίσματα της UNGA της 12ης Οκτωβρίου 2022 και της 27ης Μαρτίου 2014, προτρέπουμε τη Ρωσία να σεβαστεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και την κυριαρχία της Ουκρανίας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει ούτε τη διεξαγωγή αυτών των λεγόμενων «εκλογών» στα εδάφη της Ουκρανίας ούτε τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται ότι οι εκλογές εκεί «είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας και όσοι εμπλέκονται στην οργάνωσή τους θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των παράνομων ενεργειών».

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον παράνομο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να αποσύρει αμέσως, πλήρως και άνευ όρων τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η απάντηση του Κρεμλίνου στην ΕΕ

Η «θριαμβευτική» επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν με ποσοστό άνω του 87% δείχνει ότι ο ρωσικός λαός στηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των ΗΠΑ, μιας χώρας που, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, είναι «ντε φάκτο σε πόλεμο» με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον πρόεδρο Πούτιν και μια εύγλωττη επιβεβαίωση της υποστήριξης του πληθυσμού της χώρας μας στον πρόεδρό του», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν εξελέγη με ποσοστό 87% ή 76 εκατομμύρια ψήφους, τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ κανείς στη μετασοβιετική Ρωσία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Η συμμετοχή ανήλθε στο 77%, επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι οι ρωσικές εκλογές «προφανώς δεν είναι ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες» αφού ο Πούτιν φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να θέσουν υποψηφιότητα.

«Διαφωνούμε κατηγορηματικά με αυτήν την εκτίμηση των ΗΠΑ. Τέτοιες εκτιμήσεις είναι αναμενόμενες και προβλέψιμες, δεδομένου ότι ντε φάκτο οι ΗΠΑ είναι μια χώρα με βαθιά ανάμιξη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι μια χώρα που βρίσκεται, στην πραγματικότητα, σε πόλεμο με εμάς», είπε ο Πεσκόφ. «Δεν είναι μια άποψη που είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε, δεν είναι καν σημαντική για εμάς», πρόσθεσε.

Εάν η Δύση θέλει να μιλήσει για παράνομες ρωσικές εκλογές, αυτό θα σήμαινε ότι υπονοεί πως το 87% των ψήφων υπέρ του Πούτιν ήταν παράνομες, κάτι που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα ήταν «γελοίο».

Όταν ρωτήθηκε για τις εκκλήσεις Ρώσων αντιπολιτευόμενων ακτιβιστών που θέλουν να χαρακτηριστούν παράνομες οι εκλογές, ο Πεσκόφ απάντησε ότι άνθρωποι σαν τη Γιούλια Ναβάλναγια, τη χήρα του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, έχουν χάσει την επαφή τους με τη Ρωσία. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν διακόψει πλήρως τις σχέσεις τους με την πατρίδα τους. Η Γιούλια Ναβάλναγια που αναφέρατε κινείται ολοένα και περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση» είπε. Τέτοιοι άνθρωποι «χάνουν τις ρίζες τους, τους δεσμούς τους με την πατρίδα, την κατανόησή τους για την πατρίδα και παύουν να αισθάνονται τον σφυγμό της χώρας τους», πρόσθεσε.

Ουδέτερη ζώνη

Το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι θεωρεί πως ο μοναδικός τρόπος για να προστατευθούν τα ρωσικά εδάφη από τις ουκρανικές επιθέσεις είναι η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης που θα έφερνε τις ρωσικές περιοχές πέραν του βεληνεκούς των ουκρανικών πυρών.

Ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτήν την πιθανότητα στην ομιλία του μετά την επανεκλογή του την Κυριακή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Πεσκόφ είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προστατευθούν οι υποδομές και οι κατοικίες. «Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη δημιουργία κάποιου είδους ουδέτερης ζώνης, ώστε κάθε μέσο που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να μας πλήξει να είναι εκτός εμβέλειας», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν δεν απέκλεισε να δημιουργηθεί «όταν το κρίνουμε σκόπιμο» μια τέτοια ζώνη σε εδάφη που σήμερα ελέγχονται από την Ουκρανία. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, λέγοντας μόνο ότι θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε τα ξένα οπλικά συστήματα να μην μπορούν να πλήξουν τα ρωσικά εδάφη.

Το σχόλιο αυτό έγινε ενώ απαντούσε στην ερώτηση αν θεωρεί αναγκαίο για τη Ρωσία να καταλάβει την περιφέρεια του Χαρκόβου, η οποία συνορεύει με το Μπέλγκοροντ. Οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταλάβουν αυτήν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά απωθήθηκαν από την ουκρανική αντεπίθεση, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Στήριξη από Ιράν και Κίνα σε Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσίας και ζήτησε να ενισχυθεί η «ειδική και προνομιακή» σχέση των δύο χωρών.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε ακόμη περαιτέρω την ειδική και προνομιακή εταιρική σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η επανεκλογή του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν κατέδειξε ότι έχει την «πλήρη στήριξη» του λαού του.

«Αυτά τα τελευταία χρόνια, ο ρωσικός λαός ενώθηκε για να ξεπεράσει τις προκλήσεις…η επανεκλογή σας αποδεικνύει την πλήρη στήριξη των Ρώσων στο πρόσωπό σας», ανέφερε το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ όπως μεταδόθηκε από την κρατική κινεζική τηλεόραση.

Συγχαρητήρια και από τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απέστειλε σήμερα μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συγχαίροντάς τον για την επανεκλογή του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA. Τον Πούτιν συνεχάρησαν επίσης, οι ηγέτες της Βενεζουέλας, της Νικαράγουας, της Κούβας και της Βολιβίας.

