ΚΟΣΜΟΣ

09.04.2024 21:12

Ιράν: Απειλή η παρουσία του Ισραήλ στα ΗΑΕ – Αν χρειαστεί, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ

09.04.2024 21:12
iran 887- new

Ως «απειλή» αντιμετωπίζεται από την Τεχεράνη η ισραηλινή παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανέφερε ο αρχηγός του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν,  αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει με αντίποινα για το πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, το οποίο αποδίδεται στο Ισραήλ. Κατά την επίθεση της 1ης Απριλίου σκοτώθηκαν επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών που είχε ήδη κλιμακωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν αφήνουμε αναπάντητα τα πλήγματα που δεχόμαστε, αλλά δεν ενεργούμε βεβιασμένα στα αντίποινά μας», είπε ο Αλιρεζά Τανγκσιρί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Μπορούμε να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν τον κάνουμε. Ωστόσο, αν ο εχθρός έρθει να μας αναστατώσει, θα επανεξετάσουμε την πολιτική μας», υπογράμμισε.

Περίπου το 1/5 του όγκου της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. Κατά μέσο όρο 20,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών περνούσαν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Vortexa.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια από τις τρεις αραβικές χώρες που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ (2020), παρότι το Αμπού Ντάμπι διατηρεί επίσης διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ιράν.

«Γνωρίζουμε ότι δεν έφεραν τους Σιωνιστές στα ΗΑΕ για οικονομικούς σκοπούς, αλλά για ζητήματα ασφαλείας και άμυνας. Είναι απειλή για εμάς», τόνισε ο αρχηγός του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

