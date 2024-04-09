search
09.04.2024 08:52

Λειψοί: Αφιερώματα σε Sun και Vanity Fair – «Άθικτος εξωτικός προορισμός»

09.04.2024 08:52
LEIPSOI_EUROKINISI

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκονται οι Λειψοί και οι «πράσινες» πρωτοβουλίες του δήμου και των κατοίκων.

Σε πρόσφατο αφιέρωμα, η βρετανική εφημερίδα The Sun αναφέρει πως «στους Λειψούς οι ρυθμοί ζωής είναι πιο ήρεμοι και γαλήνιοι.

Το νησί που είναι μια όαση για τους περιπατητές και τους φυσιολάτρες, έχει αποφύγει την παγίδα του μαζικού τουρισμού, ενώ οι τοπικές αρχές και η κοινωνία λένε “όχι” σε οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες».

Το ίδιο διάστημα, οι Λειψοί συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Vanity Fair με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2024.

Η δημοφιλής ιταλική ιστοσελίδα κάνει λόγο για έναν άθικτο εξωτικό προορισμό με διάφανα νερά, εξαιρετική τοπική κουζίνα και φιλοσοφία διακοπών που είναι μακριά από την τυποποίηση.

«Οι Λειψοί έχουν αρχίσει να εδραιώνονται στην αντίληψη του ταξιδιωτικού κοινού, τόσο της Ελλάδας όσο και πολλών χωρών του εξωτερικού, ως ένας προορισμός που διατηρεί αναλλοίωτους τους φυσικούς θησαυρούς του, ενώ ταυτόχρονα γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τον δήμο για βελτίωση των υποδομών, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας. Το 2023 αποτέλεσε τουριστική χρονιά ρεκόρ, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τη νέα σεζόν», τόνισε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

