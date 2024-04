H SWOT Hospitality στο πλευρό των ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού

Η SWOT Hospitality στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υποστήριξε τον «8ο Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου Χολαργού – Τρέχουμε για τον αυτισμό», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, εκατοντάδες δρομείς και παιδιά έτρεξαν για καλό σκοπό στηρίζοντας τα τμήματα μπάσκετ Champs του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τον αγώνα δρόμου συνδιοργάνωσαν ο Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Χολαργού με τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, και την αρωγή του Ιατρικού Συλλόγου, Αθλητικών Συλλόγων και Εθελοντικών Φορέων.

Ο κ. Γ. Κωνσταντινίδης, Ιδρυτής της SWOT Hospitality παρευρισκόμενος και συμμετέχοντας στην εκδήλωση, δήλωσε: «Η SWOT Hospitality, ως χορηγός του αγώνα δρόμου «Τρέχουμε για τον αυτισμό», εκφράζει έμπρακτα κάθε δράση που υποστηρίζει τις εξαιρετικές δυνατότητες των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ενώ προωθεί σταθερά ενέργειες που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ομάδες αυτές και την ομαλή & δίκαιη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού που μας ενεργοποίησε με την πρόσκλησή του να τιμήσουμε μέσα από τη χορηγική μας συμμετοχή το σπουδαίο τους έργο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η SWOT Hospitality, στο πλαίσιο ενεργειών συμπερίληψης, συνεργάστηκε πρόσφατα με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή Δημήτρη Παπανικολάου, γνωστό για τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν τον αυτισμό, ο οποίος ενημέρωσε και ενέπνευσε, με τον εύστοχο λόγο του, τα στελέχη της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης Διευθυντών, στο Moxy Athens City.

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και είναι μια κορυφαία εταιρεία Hotel Management με έδρα την Αθήνα, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, στις τουριστικές επενδύσεις, το Sales & Marketing και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας της Φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και developers να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση του οράματός τους.

Η SWOT Hospitality, επί του παρόντος διαχειρίζεται ξενοδοχεία διεθνών εμπορικών brands όπως η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση σαν white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.