Ανδρέας Δρυμιώτης: «Ανέξοδος τρόπος διαμαρτυρίας οι ευρωεκλογές» – Τι προβλέπει για ΣΥΡΙΖΑ και το στοίχημα που βάζει για το ποσοστό της ΝΔ (audio)

«Οι ευρωεκλογές είναι ένας ανέξοδος τρόπος για να βγάλουν οι πολίτες κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση», εκτίμησε ο γνωστός εκλογολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών 90,1.

«Οι ευρωεκλογές προσφέρονται για ανέξοδη ψήφο διαμαρτυρίας, η οποία εκφράζεται παντοιοτρόπως. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας τρομάζει το τι θα δούμε στις ευρωεκλογές. Γιατί αλλιώτικα ψηφίζει ο κόσμος στις ευρωεκλογές και αλλιώτικα ψηφίζει στις εθνικές εκλογές. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει τεκμηριωθεί. Στις εκλογές του ‘81, ο Παπανδρέου στις εθνικές πήρε 48% και στην δεύτερη κάλπη που ήταν δίπλα πήρε 40%. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα στη μία κάλπη, 48% στην άλλη 40%. Το ίδιο συνέβη και τον Μητσοτάκη τον Ιούνιο του 1989 πήρε 44,5% στη κάλπη των εθνικών εκλογών και πήρε 40% στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι δεν είναι σχιζοφρενείς, πρέπει να καταλάβουμε ότι με άλλα κριτήρια ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές και με άλλα κριτήρια ψηφίζουν για τις εθνικές εκλογές. Πάμε και στις ευρωεκλογές του 2019. Εκεί ο Μητσοτάκης πήρε υψηλό ποσοστό επειδή οι ευρωεκλογές ήταν πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Επειδή ο κόσμος ψήφισε για τις εθνικές εκλογές, δεν έχει κανένα λόγο να δείξει την προτίμησή του ξανά προς τη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο. Θέλει να δείξει ότι θέλει να της στείλει μια κίτρινη κάρτα», είπε ο έγκυρος αναλυτής.

Ωστόσο, ο κ. Δρυμιώτης πρόσθεσε ότι κατα την άποψή του η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πέσει σε ποσοστό κάτω από το 30%. «Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και πάνω από 30% να πάρουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι δύσκολο η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από 30%. Εγώ προσωπικά θα έβαζα και στοίχημα ότι δεν θα είναι κάτω από 30%».

Ο κ. Δρυμιώτης ανέφερε ακόμα ότι κατά την άποψη του ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλειδώσει την δεύτερη θέση και σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι ο κ. Κασσελάκης έχει απομακρυνθεί από τις παλιές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί ριζοσπαστικής Αριστεράς. Και επισήμανε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή ο Κασσελάκης έχει κάνει μία, αν θέλετε πιο συντηρητική στροφή. Προσέξτε ότι έχει πει καλά λόγια για το φράχτη στον Έβρο. Εχει πει για τη φρεγάτα που είναι κάτω στο κόλπο ότι σωστά πήγε. Έχει πει ότι θέλει την επιστολική ψήφο παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε. Χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ιερή συμμαχία. Βλέπετε ότι έχει αποστασιοποιηθεί ο Κασσελάκης από τη ριζοσπαστική Αριστερά εντελώς. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση και μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο αυτό να ανατραπεί. Δείτε και κάτι άλλο, ο Κασσελάκης είναι μονίμως χαμογελαστός. Είναι μονίμως χαρούμενος. Τι να κάνουμε; Ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει μούτρα. Πώς να το κάνουμε. Αυτό μετράει».

Ακόμα, ο κ. Δρυμιώτης ανέφερε ότι αυτοί που ψηφίζουν τώρα την Ελληνική Λύση στις εθνικές εκλογές θα ξαναγυρίσουν στη Νέα Δημοκρατία: «Και είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσουμε. Δυσαρεστημένοι Νεοδημοκράτες, δεξιοί, οι οποίοι δεν τους άρεσε το θέμα του γάμου, θα ψηφίσουν Βελόπουλο γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν αλλάζει το ποιός με κυβερνάει. Περνάω το μήνυμα ότι δεν μου άρεσε κάνω και το κέφι μου. Στις εθνικές εκλογές όμως όλοι αυτοί θέλουν να κυβερνηθούν και τότε θα γυρίσουν πίσω και θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για Τέμπη: Ανοίγουν και εντός ΝΔ τα στόματα – Τρανή παραδοχή από τη Μαρία Σπυράκη

Πετρος Μπελέρης: Εθνική υποψηφιότητα η υποψηφιότητα του πατέρα μου, να μην κάνει πίσω η ΝΔ

Ταμείο Ανάκαμψης: Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση για τα 2,5 δισ. σε μόλις 10 εταιρείες