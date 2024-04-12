Καιρός: Μίνι καλοκαιράκι με 30άρια το Σαββατοκύριακο και αφρικανική σκόνη – Τι θα γίνει από Δευτέρα

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που θα φτάσουν στους 30 βαθμούς, με νέα άνοδο από Δευτέρα, και από την Τρίτη νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και βροχές.

Σχετικά με την αφρικανική σκόνη, ευνοείται η μεταφορά της- όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι- στα δυτικά και νότια από τη Δευτέρα και κυρίως Τρίτη-Τετάρτη όπου θα επικρατήσουν και οι νοτιάδες.





Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για το Σαββατοκύριακο





Πολύ ζεστό χαρακτηρίζει το προσεχές Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας:



«Πολύ ζεστό αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο για τη χώρα μας με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμα και 9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα εντυπωσιακή θα είναι η «ανωμαλία» της θερμοκρασίας (ακόμα και 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα) σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Γαλλία ,η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία. Χαρακτηριστικά κάποιες από τις περιοχές που ο υδράργυρος θα χτυπήσει 30άρια:



Υ.Γ: Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο!».

Τι λέει ο Κολυδάς για την εξέλιξη του καιρού





Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, εξηγεί:



«Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΥΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ.



Ζεστός ο καιρός την Κυριακή και Δευτέρα με τον υδράργυρο τοπικά στους 30 βαθμούς Κελσίου . Από τη Δευτέρα τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ την Τρίτη καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά και πιθανόν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου .



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια από τη Δευτέρα και κυρίως Τρίτη-Τετάρτη όπου θα επικρατήσουν και οι νοτιάδες».

Επιμένει ο Μαρουσάκης: Έρχεται αφρικανική σκόνη



«Δυνατοί οι βοριάδες στο Αιγαίο σήμερα, ανάλογη εικόνα και αύριο με περιορισμό αυτών μέσα στην Κυριακή για να ανοίξει ο δρόμος στην αφρικανική σκόνη να μας επισκεφτεί ξανά με μεγάλες ποσότητες στις αρχές της νέας εβδομάδας. Επισυνάπτω την πορεία της αφρικανικής σκόνης όπως την παρουσιάσαμε στην πρωινή μας καιρική ανάλυση» επισημαίνει από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.



Meteo.gr: Η πρόγνωση για το Σάββατο 13 Απριλίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, αρχικά αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα νότια και ανατολικά.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 13 έως 30, στην Ήπειρο από 12 έως 28, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 12 έως 30, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 29, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι στα νότια οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις ενώ το μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.





Η πρόγνωση από την ΕΜΥ



Ο καιρός το Σάββατο 13 Απριλίου



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 14 Απριλίου



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 8 με 10 βαθμούς περίπου. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 27 με 28 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Δευτέρα 15 Απριλίου



Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.



Ο καιρός την Τρίτη 16 Απριλίου



Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κατά 3 με 5 βαθμούς περίπου.



Ο καιρός την Τετάρτη 17 Απριλίου



Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά και πιθανόν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα στραφούν σταδιακά από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

