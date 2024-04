Ξεκίνησε o «ΜΙΝΩΑΣ» στην Κρήτη για αντισεισμική προστασία – Ασκηση ετοιμότητας σε Χανιά και Ρέθυμνο

Ξεκίνησε η μεγάλη παγκρήτια άσκηση ΜΙΝΩΑΣ στην Κρήτη, στο πλαίσιο της οποίας σε Χανιά και Ρέθυμνο το 112 απέστειλε μέσω των κινητών το μήνυμα της άσκησης από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό.

Στο μήνυμα του 112 γράφετε το εξής: «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 22/04/2024 – ΩΡΑ 10:20 – Ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου – Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» – «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE – MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION -22/04/2024 – TIME 10:20 – A strong earthquake in the regional units of Chania and Rethymno – Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Με την ειδοποίηση του μηνύματος ξεκίνησε και η εκκένωση δημόσιων υπηρεσιών, κτηρίων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, με τους εργαζόμενους, πολίτες και μαθητές, λόγω κινδύνου για σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, να σπεύδουν σε σημεία συγκέντρωσης για την προστασία της ζωής τους.

Εκκενώθηκε, παράλληλα, το κτήριο της Αντιπεριφέρειας και των δικαστηρίων και, παράλληλα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις επεγκλωβισμού ατόμων από κτήρια που κατέρρευσαν, με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική να δρουν στις εγκαταστάσεις του πρώην Στρατόπεδου Μαρκοπούλου, στο Ξυλόσκαλο, στο Φαράγγι Σαμαριάς όπου υποθετικά υπάρχουν κατολισθήσεις, με την παρουσία τους να είναι αισθητή σε όλο αυτό το σκηνικό που σεναριακά λειτουργεί στην άσκηση.

Η ίδια κατάσταση ξεδιπλώνεται και στο Ρέθυμνο, με συμβάντα στο Φαράγγι Κοτσιφού και τραυματισμούς πολιτών, τροχαία με ανατροπές και απεγκλωβισμούς, εκκενώσεις σχολείων και κατάρρευση του μνημειακού φουγάρου στον Κουμπέ, με τραυματισμούς και απεγκλωβισμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, τα συντονιστικά κέντρα που έχουν στηθεί έχουν άμεση συνεργασία με το κεντρικό συντονιστικό του Ηρακλείου στο οποίο βρίσκονται και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας των δύο νομών για τη διαχείριση της κρίσης με βάση τα προβλεπόμενα της άσκησης.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η άσκηση στο Ηράκλειο, για σεισμό της τάξεως των 7,2 Ρίχτερ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση στην ιστορία, με τους εμπλεκόμενους να φτάνουν ως και τις 150.000.

Διαβάστε επίσης:

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα

Τροχαίο στη Ξάνθη: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση μηχανών – Σε σοβαρή κατάσταση 35χρονος

Την Ολυμπιακή Φλόγα υποδέχονται σήμερα η Ξάνθη και η Κομοτηνή