Συνεχίζει τις γκάφες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάνοντας τους πάντες να έχουν σοβαρές αμφιβολίες για την κατάστασή του.

Αυτή τη φορά ο 81 ετών πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος για το αξίωμα, διάβασε τη λέξη «παύση» που περιεχόταν σε κείμενο ομιλίας του.

Προφανώς η λέξη «παύση» ήταν γραμμένη για δική του χρήση, για να κάνει δηλαδή μια παύση στην ομιλία του για χειροκρότημα και σίγουρα όχι για να την… εκφωνήσει στο κοινό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε λίγη ώρα το στιγμιότυπο έκανε το γύρο του κόσμου.

JUST IN: Biden says 'Four more years. Pause.' pic.twitter.com/kyDPapk8gJ