Τζον Λένον: Στο σφυρί η «χαμένη» 12χορδη κιθάρα του από την εποχή του «Help!» – Πόσο θα πουληθεί (photos/video)

Η κιθάρα που κρατούσε ο Τζον Λένον όταν τα «Σκαθάρια» έπαιξαν για πρώτη φορά το περίφημο «Help!», που ήταν χαμένη για δεκαετίες, βγαίνει στο σφυρί και εκτιμάται ότι μπορεί να πιάσει τιμή-ρεκόρ, ίσως και πάνω από 600.000 λίρες.

Η 12χορδη ακουστική κιθάρα Framus που είχε κεντρικό ρόλο στη μουσική των Beatles στο άλμπουμ του 1965, είχε χαθεί για περισσότερα από 50 χρόνια, και τελικά βρέθηκε ξεχασμένη σε μια σοφίτα.

credit: Julien’s Auctions

credit: Julien’s Auctions

Η κιθάρα πέρασε από τα χέρια του Λένον αλλά και του Τζορτζ Χάρισον, για τα τραγούδια «Help!», «You’ve Got To Hide Your Love Away» και «Norwegian Wood».

Με αυτή την κιθάρα εμφανίστηκαν τα «Σκαθάρια» και στην ταινία «Help!», όπως και στις φωτογραφήσεις που έκαναν όταν έγραψαν το άλμπουμ.

credit: Julien’s Auctions

credit: Julien’s Auctions

Τελικά αφού βρέθηκε, θα βγει στο σφυρί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη και αναμένεται ότι θα γίνει το πιο ακριβό μουσικό όργανο των Beatles, αφού η τιμή της εκτιμάται μεταξύ 485.000 και 647.000 λιρών. Η δημοπρασία θα γίνει από τον οίκο Julien’s Auctions.

Η κιθάρα «ανακαλύφθηκε σε μια σοφίτα σε σπίτι στη βρετανική εξοχή όπου έμεινε χωρίς να την αγγίξει κανένας για πάνω από 50 χρόνια», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, που προσθέτει ότι «η ανεύρεσή της είναι σαν να βρίσκεις έναν χαμένο Πικάσο».

credit: Julien’s Auctions

credit: Julien’s Auctions

credit: Julien’s Auctions

Ένα άλλο «Σκαθάρι», ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ξαναβρήκε το δικό του χαμένο μπάσο τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο επίσης είχε χαθεί για περισσότερα από 50 χρόνια. Η ομάδα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ πλήρωσε ένα εξαψήφιο ποσό ως αμοιβή για την ανάκτηση του μπάσου, που ήταν ξεχασμένο σε ένα σπίτι στο Σάσεξ.

