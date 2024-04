The Simpsons: Έξαλλοι οι θαυμαστές για τον θάνατο χαρακτήρα της σειράς – «Πώς τόλμησαν να τον σκοτώσουν;»

Τον θάνατο ενός ήρωα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά την πρώτη σεζόν, το 1989, παρακολούθησαν οι θαυμαστές των «Simpsons», εκφράζοντας μέσω των social media τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή τους γι’ αυτή την εξέλιξη.

Ο λόγος για τον χαρακτήρα Larry «The Barfly» Dalrymple ο οποίος εμφανιζόταν κυρίως στο μπαρ Moe’s κοντά στον Homer Simpson και τους φίλους του, λέγοντας περιστασιακά στη σειρά, μια ή δύο ατάκες.

‘THE SIMPSONS’ has killed off Larry Dalrymple after 35 years.



He has been in the series since the first episode. pic.twitter.com/GTVLdMkEeF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 24, 2024

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν αμέσως μετά την προβολή του επεισοδίου με τον θάνατο του Larry, με τους θαυμαστές της σειράς να κατακεραυνώνουν τους δημιουργούς γράφοντας, μεταξύ άλλων, στο Twitter ότι «Έφεραν έναν τέτοιο θάνατο χωρίς λόγο».

«Πώς τόλμησαν να σκοτώσουν τον Larry;» αναφέρεται σε ένα άλλο σχόλιο.

Έντονες οι αντιδράσεις στο Twitter

I just found out they killed Larry in the Simpsons. I'm going to miss him and the episode was very heartbreaking. Hes never had a single line in the whole time the show has aired. pic.twitter.com/I1p2uDoTvm April 24, 2024

THEY'RE MAKING "THE SIMPSONS" WITHOUT LARRY THEY CAN'T DO THAT — 🚷𝕏ord (@overlordxord) April 25, 2024

The Simpsons…R.I.P to character Larry the Barfly, aka Lawrence Dalrymple who was killed off for no reason. It has blindsided the fans and I am not surprised. It is just a weird random episode. My favourite series doing random shock horror for no reason . April 25, 2024

Damn why did the Simpsons kill off Larry? He never hurt nobody 🤣 April 24, 2024

Yeah okay decided to watch the recent Larry funeral episode on The Simpsons out of curiosity and ouch — Let's Talk Tomorrow Woman (@LetsTalkTommie) April 25, 2024

They fr killed Larry in the Simpsons? Ok do I end it now or later — A ⁷ (@_mulla97) April 25, 2024

why did they have to kill off larry from the simpsons like that??? ☹️ April 24, 2024

Τι απαντά η παραγωγή

Από τη μεριά του, ο Τομ Λονγκ, ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της κωμικής σειράς κινουμένων σχεδίων, μιλώντας στο TMZ, αποκάλυψε ότι η δημιουργική ομάδα ήθελε ο θάνατος του Larry να «χτυπήσει σκληρά το κοινό» παρόλο που ο ήρωας δεν είχε ποτέ κάποια πολύ σημαντική στιγμή που θα καθόριζε την έκβαση της σειράς.

«Δεν έχει σημασία πόσο μικρός ήταν ο ρόλος του Larry, επειδή οι χαρακτήρες στο “The Simpsons” δεν πεθαίνουν συχνά κι έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση όταν πεθαίνουν» πρόσθεσε.

Τέλος, τόνισε ότι τον θλίβει το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή αναστάτωσε τους θαυμαστές, ωστόσο, δεν έκρυψε και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι θαυμαστές το πήραν τόσο… βαριά, καθώς αυτό -αν μη τι άλλο- δείχνει πόσο αγαπητή είναι ακόμα η σειρά.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Έτοιμη η ειδική εκπομπή-σόου για το επερχόμενο Euro της Γερμανίας

Ανησυχία για τις αθρόες απολύσεις σε ΜΜΕ, διεθνώς, σε μια εξόχως εκλογική χρονιά

Τύπος 2023: Σε ελεύθερη πτώση οι πωλήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά από το 2018