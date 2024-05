Στη σκηνή του Malmo Arena ανέβηκε τη Δευτέρα (29/4) η Μαρίνα Σάττι και πραγματοποίησε την πρώτη πρόβα για τη φετινή Eurovision.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε την πρώτη πρόβα της για τον διαγωνισμό της Eurovision, με τους φαν να μένουν με το στόμα ανοιχτό από τις πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τέσσερις χορευτές, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ντυμένοι στα μαύρα, πλαισιώνουν τη Μαρίνα Σάττι, συνοδεύοντάς τη σε μία street dance χορογραφία.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η Μαρίνα και οι χορευτές, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη, που τη συνοδεύει στα φωνητικά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Μαρίνα Σάττι εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, σε ροζ λιλά αποχρώσεις, με τη φούστα να είναι μεταλλική και με όγκο, ενώ το look της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι ψηλές μωβ μπότες με λουριά.

Εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως αυτό το ρούχο να μην είναι η τελική επιλογή της Μαρίνας Σάττι για τις live εμφανίσεις στη σκηνή της Eurovision.

Το ραντεβού της ελληνικής αποστολής ανανεώνεται για τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, στη δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής, μία εβδομάδα πριν από την εμφάνιση της Ελλάδας στον Β’ Ημιτελικό.

Μετά το τέλος της 3ης ημέρας των προβών, οι fan του διαγωνισμού ανήρτησαν βίντεο με την κατάταξή τους για τις εμφανίσεις των χωρών.

Στα περισσότερα βίντεο, η Μαρίνα Σάττι είναι πρώτη, ενώ τα σχόλια για εκείνη είναι αποθεωτικά.

Το ίδιο συμβαίνει και στο X (Twitter), με τους ξένους fan να έχουν εντυπωσιαστεί από την εμφάνιση της Ελλάδας.

Πολλοί μάλιστα κάνουν λόγο και για πιθανή νίκη της Μαρίνας Σάττι.

According to today’s rehearsals this is our staff ranking:



1. Greece 🇬🇷

2. Armenia 🇦🇲

3. Malta 🇲🇹

4. Switzerland 🇨🇭

5. Austria 🇦🇹

6. Czechia 🇨🇿

7. Denmark 🇩🇰

8.. Albania 🇦🇱 pic.twitter.com/vKJ01pFGyZ