Ρωσία: Ο Πούτιν ορκίστηκε για πέμπτη φορά πρόεδρος, το μήνυμα προς τη Δύση (Photo/Video)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ορκίστηκε για πέμπτη φορά πρόεδρος της Ρωσίας, για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το να κυβερνώ τη Ρωσία, μια χώρα 140 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί «ένα ιερό καθήκον», δήλωσε o Πούτιν, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του, αφότου ορκίστηκε για μια πέμπτη θητεία στην ηγεσία της χώρας του, επικεφαλής της οποίας είναι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αντιπολίτευσης.

«Είναι μια μεγάλη τιμή, μια ευθύνη και ένα ιερό καθήκον», είπε ο Πούτιν, από την αίθουσα Αντρεγιέφσκι, στο Κρεμλίνο, στη Μόσχα. «Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε στους Ρώσους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ορκωμοσία του, ότι θα νικήσουν «μαζί» και θα βγουν πιο «ισχυροί» από μια «δύσκολη περίοδο», μεσούσης της ένοπλης σύρραξης με την Ουκρανία. «Είμαστε ένας ενωμένος και μεγάλος ναός και μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο (…). Μαζί θα νικήσουμε», τόνισε ενώπιον 2.500 ανθρώπων. Επιπλέον είπε ότι η Ρωσία δεν αποκλείει τον διάλογο με τη Δύση, όμως αυτός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις.

