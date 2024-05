Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στη Daily Mail ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στην οποία μίλησε για τη νοοτροπία νικητή που έχει στη ζωή του, για την ιδιοσυγκρασία του, για τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό, ακόμα και για την παρουσία του στο Σίτι Γκράουντ.

Επίσης, αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι έδειξε για πρώτη φορά τις λέξεις που έχει κάνει τατουάζ στα χέρια του.

Συγκεκριμένα, επέλεξε να «χτυπήσει» έξι λέξεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτές είναι οι «Dream Love Create Fight Survive Win» («Ονειρέψου, Αγάπα, Δημιούργησε, Πάλεψε, Επιβίωσε, Νίκησε»).

Ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού επισήμανε ότι μετά τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ήθελε να επενδύσει σε σύλλογο ανάλογου μεγέθους στην Αγγλία.

«Για μένα, έχοντας στα χέρια μου τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, αν επένδυα στην Αγγλία, ήθελα να επενδύσω σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα με κόσμο και μεγάλη βάση οπαδών. Αλλά επίσης πάντα μου άρεσε η Φόρεστ. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, 15 ετών, θυμάμαι πάντα ότι ήταν η εποχή που η Λίβερπουλ και η Φόρεστ τα πήγαιναν εξαιρετικά. Δεν το βλέπω ως χρήματα ή ως μία συναλλαγή. Για μένα είναι καθήκον μας να αναβιώσουμε την ιστορία», είπε αρχικά ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακοί και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη συχνή παρουσία του στο γήπεδο της Φόρεστ, το Σίτι Γκράουντ, αλλά και στην άψογη συμπεριφορά των οπαδών της ομάδας.

«Δεν μπήκα στο γήπεδο για να συγκρουστώ με τον διαιτητή, όλο αυτό ήταν στη φαντασία του SkySports και των άλλων που είπαν αυτό το πράγμα. Ήμουν εκεί για να δείξω στην ομάδα ότι υπάρχει κλίμα ενότητας, όπως έχω κάνει κι άλλες φορές στο παρελθόν, μετά από μία απαίσια (σ.σ.:διαιτητική) απόφαση. Εγώ απλά στεκόμουν έξω απ’ το τούνελ, ο διαιτητής πέρασε περπατώντας από δίπλα μου και δεν τον κοίταξα καν. Γι’ αυτό η Πρέμιερ Λιγκ δεν με αμφισβήτησε ποτέ γι’ αυτό», συνέχισε μιλώντας στην Daily Mail ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, αναφερόμενος στο περιστατικό μετά το τέλος του ματς με τη Λίβερπουλ τον περασμένο Μάρτιο.

Όσο για τη στάση ζωής του γύρω από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, απάντησε: «Οι άνθρωποι λένε πως μαθαίνεις από τις ήττες σου, αλλά εγώ θέλω νίκες όχι ήττες. Δεν θέλω να μαθαίνω από τις ήττες. Θέλω να μαθαίνω κερδίζοντας».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την ανησυχία του και για τα διαιτητικά λάθη σε βάρος της Νότιγχαμ, υπογραμμίζοντας πως έχουν πληγώσει τη θέση της στη βαθμολογία. Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο η ομάδα να κινηθεί νομικά για το ζήτημα.

