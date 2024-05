Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς MVP της κανονικής περιόδου (video)

Ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου της φετινής Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ οδήγησε τη γαλλική ομάδα στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 23-11.

Ωστόσο η Μονακό δεν κατάφερε να προκριθεί στο φάιναλ φορ, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από τη Φενέρμπαχτσε.

Τη φετινή σεζόν, ο 34χρονος άσος είχε 18,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 31:16 λεπτά συμμετοχής (34 αγώνες κανονικής περιόδου).

⚡𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗶𝘀𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣 𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀⚡



After another incredible season, @TheNatural_05 of @ASMonaco_Basket has been chosen by fans, media, team captains and head coaches as the MVP of the 2023-24 EuroLeague! pic.twitter.com/iFd7uPUJIo