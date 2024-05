Το δικό του μήνυμα για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Είμαι σοκαρισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.